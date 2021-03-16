В Алматы продолжается снегопад

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - В городе Алматы продолжается выпадение снега, передает Kazakhstan Today.

В городе выпало 6-7 сантиметров снега, в горных районах более 20 сантиметров. По прогнозу Казгидромета, смешанные осадки в виде дождя и снега продолжатся с перерывами до 17 марта", - сообщили в управлении жилищной политики города Алматы.

По данным ведомства, третьи сутки ведутся работы по предупреждению гололедных явлений. Производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. По состоянию на 07.30 использовано 3920 тонн.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных "карманов", надземных переходов, парков, скверов. Производится вывоз снега с пешеходных зон.

С утра задействовано 564 единицы спецтехники и 1140 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега", - отметили в управлении.

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