В Алматы прошла встреча с "Охотниками за петроглифами"

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - Встреча с "Охотниками за петроглифами" состоялась 19 сентября 2019 года в Алматы, в Генеральном консульстве Российской Федерации. В ней приняли участие представители научной общественности, журналисты, интересующиеся историей жители южной столицы, передает Kazakhstan Today.

Охотниками за петроглифами" называют группу энтузиастов, в состав которой входят историки, археологи, студенты, волонтёры, которые с ранней весны до поздней осени выезжают в труднодоступные горные районы Южного Казахстана в поисках древнейших артефактов - наскальных рисунков, оставленных древними людьми, сообщили в Генконсульстве.

Работу группы представила известный в Алматы журналист и фотокорреспондент Ольга Гумирова, которая и пояснила, что их поисковую группу стали называть "Охотниками за петроглифами" после выхода в свет одноименной книги старейшего археолога Казахстана Алексея Марьяшева, который и стоял у истоков создания группы. Сам Алексей Марьяшев до 92 лет лично принимал участие в работе экспедиций.

Гости Генерального консульства с огромным интересом встретили рассказ об истории "народных раскопок", в которых в 2017 году приняли участие 200 волонтёров, нашедших и описавших палеолитическую стоянку и оставленные на этом месте изображения загонной охоты, практиковавшейся здесь людьми 35 тыс. лет назад. Впервые широкой публике был представлен отчёт об экспедиции в ущелье Кызымшек и продемонстрированы уникальные съёмки "базовых лагерей" людей эпохи палеолита, совершавших переходы через труднодоступные высокогорные перевалы.

Много говорилось о борьбе с "чёрными археологами", о необходимости проведения серьёзных мер по защите уникальных исторических памятников, описи наскальных рисунков, по количеству которых Казахстан занимает одно из первых мест в мире. Интересен тот факт, что сейчас, по мере таяния ледников, на высоте более трёх с половиной тысяч метров начинают вытаивать всё новые и новые наскальные рисунки.

Присутствовавшие на встрече альпинисты и журналисты задали массу вопросов об экспедиции в горы Карабас, а также поделились собственным опытом и фотографиями, полученными ими при восхождениях на вершины Заилийского Алатау.

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