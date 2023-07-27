В Алматы работы по ремонту проспектов Абая и аль-Фараби завершены на 60%

После завершения работ по укладке полимерного асфальтобетоннного покрытия по проезжей части предусмотрены работы по ремонту тротуарной части улиц

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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожные работы в Алматы по основным магистралям идут согласно графику и будут завершены до начала учебного года, сообщает пресс-служба акимата города.





В настоящее время завершены работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части на южной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Торайгырова до проспекта Достык, по северной стороне от проспекта Достык до моста через реку Есентай - движение открыто. Ведутся подготовительные работы по ремонту съездов с проспекта Сейфуллина. По южной стороне проспекта завершены работы по предварительной трассировке, до конца июля начнется работа по нанесению постоянной разметки.





По проспекту Абая параллельно работают две подрядные организации. По южной стороне завершены ремонтные работы и открыто движение от улицы Тлендиева до моста через реку Есентай. По северной стороне полимерное асфальтобетонное покрытие уложено от проспекта Достык до моста через реку Есентай.





Также близится к завершению средний ремонт улицы Саина: от улицы Монке би до вдоль БАКа, протяженностью 2,8 км. Движение по отремонтированному участку проезжей части планируется открыть 26 июля.





После завершения работ по укладке полимерного асфальтобетоннного покрытия по проезжей части в рамках среднего ремонта предусмотрены работы по ремонту тротуарной части улиц.





Также в городе ведется ремонт улиц районного значения, завершение которых запланирован до конца октября. На сегодня работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершены на таких улицах, как Вахтангова - от Жандосова до Лебедева, Тургут Озала - от Сатпаева до Тлендиева, сквозной проезд в Аксай-1- от улицы Момышулы до проспекта Райымбека, ряд улиц в микрорайонах Алгабас, Теректи и Рахат.





Напомним, в социальных сетях алматинцы пытаются привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах.





В июле в Алматы активно проводят ремонтные работы, при этом движение ограничено на основных проспектах.





В середине июня состоялось долгожданное открытие Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, вопреки всем ожиданиям новая дорога еще не решила проблему загруженных улиц города.





Опрос КТ : 65,45% казахстанцев считают, что БАКАД необходимо дорабатывать, так как трансграничные и логистические проблемы все еще не решены. 12,73% считают, что БАКАД кардинально изменил ситуацию и решил вопросы межгосударственных торговых и местных транзитных путей. 12,73% опрошенных уверены, что с момента открытия дороги ничего не изменилось.





Аким Алматы Ерболат Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной". По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы. Из-за крошения покрытия и множественных трещин частичный ремонт был невозможен, только полноценная реконструкция.





Ранее сообщалось, что горожане выражают возмущение подходом к ремонту улиц. Жители Алматы вынуждены передвигаться по мегаполису пешком. Люди жалуются, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.





В рейтинге стран с наихудшим транспортным трафиком Казахстан занял 47-е место из 84. Индекс РК составил 131,8. Индекс транспортного трафика оценивает несовершенство дорожного движения в стране и учитывает такие факторы, как время пути, неудовлетворенность временем, проведенным в пробках, выбросы CO2 и общую неэффективность дорожной системы. Он дает представление об общих условиях дорожного движения в городе.





Согласно данным рейтинга, среднее время, потраченное на поездку на работу, в РК составляет 34,5 минуты в одну сторону. Индекс неудовлетворенности населения временем, проведенным в пробках, составил 486,6. Индекс предполагает, что степень этой неудовлетворенности увеличивается экспоненциально с каждой минутой, после того как время в пути в одну сторону превышает 25 минут.





Индекс неэффективности составил 144,3. Высокая неэффективность обычно вызвана тем, что люди ездят на автомобиле, а не на общественном транспорте и проводят много времени в пути.



