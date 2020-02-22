В Алматы снова провели профилактические спуски лавин

В целях обеспечения безопасности, а также организации превентивных мер, на основании рекомендаций РГП Казгидромет, с 19 по 21 февраля Казселезащитой проведены три профилактических спуска снежных лавин на территории ГК "Шымбулак", в районе БАО и урочище Эдельвейс. В результате проведенных работ было спущено 15,3 тыс. кубометров снежной массы. Лавинная обстановка на данных участках не представляет угрозы", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алматы.

Профилактический спуск проведен сотрудниками Алматинского городского эксплуатационного управления ГУ "Казселезащита" совместно специализированной организацией ТОО Нартас, с участием РГП "Казгидромет", Института географии РК, ДЧС Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф КЧС МВД РК, Департамента полиции Алматы МВД РК. В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.

В ДЧС подчеркнули, что в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 21-22 февраля возможен сход снежных лавин. Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

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