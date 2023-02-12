11.02.2023, 12:51 45801
В Алматы сократят интервал движения поездов метро в часы пик
С 13 февраля 2023 года на линию метрополитена будет запущен дополнительный подвижной состав
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с увеличением пассажиропотока и в целях повышения качества предоставляемых услуг населению города Алматы с 13 февраля 2023 года на линию метрополитена будет запущен дополнительный подвижной состав.
На линии будут курсировать 10 составов, за счет чего интервал движения в часы пик сократится до 6 минут 12 секунд, рассказали в пресс-службе КГП "Метрополитен Алматы".
С подробным расписанием движения электроподвижного состава в режиме онлайн пассажиры могут ознакомиться в приложении "Метрополитен Алматы".
В компании напомнили, что в 2022 году были сданы в эксплуатацию две станции метро "Сарыарка" и "Б.Момышұлы", с связи с чем пассажиропоток увеличился почти в двое и достиг 85 тыс перевозок в день. На линии курсируют составы, которые состоят из 4 вагонов и общей вместимостью 938 человек.
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12.02.2023, 11:33 1186
В Алматы из Турции доставили тела погибших в результате землетрясения казахстанцев
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тела погибших в Турции граждан Казахстана Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова доставили в Алматы.
Тела погибших наших соотечественников доставили из города Антакья в Анталью и 11 февраля вечером они были доставлены в Алматы. Все расходы по транспортировке государство взяло на себя. Наш консул посетил Сабину Мамадьярову, ее состояние здоровья хорошее. Ей провели операцию на поврежденную руку. По словам врачей, ей еще необходимо оставаться некоторое время под их наблюдением", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. В Сирию Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи.
11.02.2023, 10:52 50106
Гендиректора "Павлодарэнерго" уволили по требованию Скляра Дополнено
Фото: pavlodarenergo.kz
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Экибастуз. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время рабочей поездки в Экибастуз первый заместитель премьер-министра Роман Скляр подверг критике работу гендиректора АО "Павлодарэнерго".
В первую очередь Скляр поинтересовался, как решается вопрос регулировки теплоснабжения так называемых концевых домов и в целом всего города. Ответ генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина не удовлетворил Романа Скляра, информирует портал pavlodarnews.kz.
Ваши параметры ни о чем не говорят людям, им нужно, чтоб в квартирах было тепло. Я вам ответственно заявляю: при температуре на подаче 65-66 градусов и должном гидравлическом режиме можно добиться нормальной температуры в квартирах. Это никуда не годится. Мало того что вы мои поручения не выполняете, так еще и ничего объяснить не можете", - сказал зампремьера.
Первый заместитель премьер-министра РК заверил Вадима Лесина, что сегодня же потребует у акционеров АО "Павлодарэнерго" снять его с занимаемой должности. Чуть позже во время телефонного разговора между Романом Скляром и с членом совета директоров АО "ЦАЭК" Сергеем Каном данный вопрос был окончательно решен.
Напомним, в АО "Павлодарэнерго" не смогли сказать, когда ситуация с теплом в Экибастузе нормализуется.
Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
Дополнено 11.02.2023, 12.05
Также Роман Скляр побывал в школах №№ 7 и 11, где проверил работу батарей и системы теплоснабжения в целом. Сейчас все школы города учатся онлайн.
По словам руководителя отдела образования города Лауры Дисюповой, ситуация постепенно улучшается: при отпуске температуры 70 градусов на ТЭЦ воздух в школе №11 прогревается до 18-20 градусов. Как подчеркнул Роман Скляр, ситуация с недогревом ряда домов, детских садов и школ была и несколько лет назад даже при нормальной работе ТЭЦ. Он повторил, что и при нынешних параметрах на ТЭЦ можно было наладить работу, сообщает pavlodarnews.kz
Со своей стороны аким Экибастуза Аян Бейсекин заверил первого заместителя премьер-министра РК в том, что по всем проблемным домам и соцобъектам была проведена соответствующая подготовительная работа: прозведена качественная промывка и опрессовка сетей. При температуре на подаче 65-70 градусов нужно 2-3 дня для приведения в температурного режима в школах в санитарные нормы.
Роман Скляр потребовал подготовить все учебные заведения к началу следующей недели и перейти к обучению детей в школах с понедельника.
Напомним, с 7 февраля школы Экибастуза перешли на дистанционное обучение из-за низкой температуры в зданиях.
10.02.2023, 17:56 84096
В Турции продолжают поиски еще одной без вести пропавшей казахстанки - МИД
Фото: twitter/@pusholder
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели продолжают поиски еще одной казахстанки, которая пропала после землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Еще одна гражданка Казахстана до сих пор числится без вести пропавшей, она не выходит на связь с 6 февраля 2023 года и проживает в городе Кахраманмараше. Мы начали ее поиски сразу же после обращения ее сестры к нам на горячую линию. В настоящее время сотрудник посольства находится в этом городе и совместно с турецкими спасателями проводит ее поиски. По словам соседей, она в момент обрушения находилась внутри дома. Мы ждем окончания операции и надеемся на хорошие новости", - цитирует zakon.kz Айбека Смадиярова.
Он сообщил еще об одной казахстанке, которая считалась без вести пропавшей. Ее нашли в городе Хатай.
Она пару дней не могла выйти на связь в связи с перебоями. Сейчас с ней все в порядке, она находится в безопасном месте. Дом, в котором она проживает, не пострадал", - цитирует tengrinews.kz официального представителя МИД.
Также, по словам Айбека Смадиярова, тела двух погибших в Турции казахстанцев доставят на родину.
Тела Адиля Кадырбекова и Мирболата Курмашева доставят в Казахстан 11 февраля, все расходы будут покрыты государством", - цитирует sputnik.kz Айбека Смадиярова.
Кроме того, он рассказал о состоянии выжившей в результате землетрясения в Турции Сабины Мамадьяровой, сообщает inform.kz.
Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ей провели операцию на руку.
По состоянию Сабины Мамадьяровой, выжившей в результате землетрясения, известно, что она находится в больнице города Адана. Вчера ей провели операцию на поврежденную руку, состояние стабильное", - проинформировал Айбек Смадияров.
Дополнено 10.02.2023, 20.22
Казахстанские спасатели освободили из-под завалов семь человек в Турции.
Обстановка сохраняется сложная. Сводная группа спасателей Казахстана проводит поисково-спасательные работы в двух городах Газиантеп и Нурдагы. Уже спасены семь человек, а также 14 тел извлечены из-под завалов", – сообщил первый вице-министра МЧС Ибрагим Кульшимбаев.
Проводятся инженерные работы по демонтажу разрушенных этажей, после этого на нижних этажах будет организован поиск при помощи служебных собак и специальных приборов.
По информации МИД РК, 124 казахстанца вывезли из четырех провинций Турции, наиболее пострадавших от землетрясений.
Дополнено 10.02.2023, 21.29
Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых — более 77 тысяч. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
10.02.2023, 13:33 95591
Около 70 тысяч казахстанцев смогут получить субсидии на аренду жилья
Фото: pexels.com
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Механизм субсидирования арендной платы за жилье позволит охватить порядка 70 тысяч казахстанцев. Они получат 50% компенсации за аренду жилья, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
Подача заявок на участие в программе доступна на платформе otbasybank.kz. Заявки на субсидирование принимаются с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Кроме того, арендное жилье казахстанцы ищут самостоятельно. Выплачивать субсидии по аренде жилья "Отбасы банк" будет ежемесячно в течение срока действия договора аренды и графика платежей", - сообщили в ведомстве.
Претендовать на поддержку государства по арендным платежам смогут граждане, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям:
- инвалиды I и II групп;
- семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;
- дети-сироты;
- многодетные семьи.
При этом размер среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на субсидии по аренде, за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать величину 1 прожиточного минимума (40 567 тенге).
Отбасы банк" будет проводить мониторинг соответствия получателей, а также ежемесячно мониторить платежную дисциплину. В свою очередь, местные акиматы не реже одного раза в квартал будут проверять арендное жилье. Арендовать жилье у близких родственников, бывших супругов и у родственников супругов, а также пересдавать это жилье запрещается", - говорится в информации.
С более подробной информацией об алгоритмах подачи заявки на арендное жилье можно ознакомиться на сайте АО "Отбасы банк" в разделе "Доступное жилье".
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается тенденция снижения цен на аренду жилья. В январе цены на аренду снизились на 2,5%. В 2023 году в республике планируется ввод более 15 млн квадратных метров жилья.
Также сообщалось, что снятые пенсионные накопления казахстанцы чаще всего тратят на приобретение или строительство жилья, либо на выплату ипотеки. За два года на эти цели было снято 3,2 трлн тенге.
10.02.2023, 12:32 97711
Ушел из жизни первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко Дополнено
Терещенко занимал пост премьера с 1991 по 1994 годы
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На 72-м году жизни скончался первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко.
Сергей Терещенко родился в 1951 году в городе Лесозаводске Приморского края РСФСР.
Терещенко стал первым премьер-министром независимого Казахстана и находился на этой должности с 1991 года до октября 1994 года.
Дополнено, 10.02.2023, 15.52
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Сергея Терещенко, сообщает Акорда.
Сергей Александрович прошел большой жизненный и профессиональный путь - от инженера колхоза до первого председателя правительства Республики Казахстан. Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. Как активный общественный деятель и предприниматель Терещенко внес неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия. За особые трудовые заслуги он был удостоен высшего звания "Қазақстанның Еңбек Ері", других государственных наград", - говорится в телеграмме.
10.02.2023, 10:23 102916
В трех областях Казахстана перекрыто движение на пяти участках трасс
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 10.00 10 февраля в трех областях в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено временное ограничение движения на 5 участках автодорог республиканского значения, информирует национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения "КазАвтоЖол".
По данным нацоператора, в Алматинской области перекрыты два участка:
- для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирского транспорта - Алматы - Усть-Каменогорск участок от города Конаева до села Шенгельды;
- для всех видов автотранспорта - Алматы - Шелек - Хоргос участок от села Байсеит до села Хоргос.
В Жамбылской области перекрыт участок для всех видов транспорта по трассе Алматы - Ташкент - Термез от села Кенен до селаБлаговещенка. Уточняется, что движение осуществляется через старый перевал Кордай.
В области Жетысу для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта перекрыты участки трассы Алматы - Усть-Каменогорск от села Шенгельды до села Карабулак, а также участок от села Карабулак до города Ушарала.
Для очистки автодорог задействовано 337 единиц дорожно- эксплуатационной техники и 636 человек.
10.02.2023, 09:50 104126
Казахстанские спасатели нашли под завалами в Турции троих живых людей Дополнено
Ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы
Фото: МЧС РК
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Анкара. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Нурдагы из-под завалов полностью разрушенного после землетрясения здания спасатели МЧС Казахстана вытащили троих живых людей.
С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы. Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в город Нурдагы - в 69 километрах от города Газиантепа", - сообщили в пресс-службе МЧС.
На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.
В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших - сегодня ночью удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч кубометров троих живых людей - мужчину и двух женщин", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что пострадавшие люди были незамедлительно переданы медицинским службам.
Напомним, в городе Антакья провинции Хатай Турции под завалами полностью разрушенного шестиэтажного дома обнаружили и извлекли тела двух казахстанцев. Ранее 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Дополнено 10.02.2023, 13.10
Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам человек.
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 18 342, пострадали 72 424 человека", - сообщает RT со ссылкой на власти страны.
Сложная ситуация в Сирии.
Накануне ООН удалось доставить гуманитарную помощь через единственный контрольно-пропускной пункт в Идлибе. Между тем, число погибших приближается к трем с половиной тысячам. Всего в обеих странах количество жертв превысило 21 тысячу человек", - сообщает "Хабар 24".
Дополнено 10.02.2023, 13.56
К этому времени казахстанским спасателям удалось спасти из-под завалов 7 человек. Все они переданы медицинским работникам.
Извлечены тела 14 погибших, в том числе ребенок. Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе", - сообщает МЧС.
В Газиантепе работы проводятся на трех участках круглосуточно в две смены.
Первая группа спасателей проводит работу в полностью разрушенном девятиэтажном здании. Из под завалов спасено 4 человека, извлечены тела 4 погибших женщин.
Вторая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном здании.
Здание разрушено частично, аварийное, наблюдается динамика разрушения, имеется угроза полного обрушения здания из-за потери несущей способности конструкций. С применением инженерной техники проведен демонтаж здания до 3-го этажа, извлечены тела 5 погибших женщин", - информирует ведомство.
Третья группа также в шестиэтажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разведка и разбор завалов, извлечено тело погибшей женщины.
С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы.
Также продолжаются работы в городе Нурдагы и провинции Хатай.
Объект проведения поисков - полностью разрушенный шестиэтажный дом, объем завала составляет более 18 тысяч кубометров. Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями. Казахстанские спасатели работают с максимальной отдачей", - рассказали в МЧС.
На данном объекте казахстанскими спасателями извлечены четыре тела, двое из них - граждане Казахстана, еще двое - граждане Турции.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
09.02.2023, 16:05 139891
В Алматы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции Дополнено
Фото: twitter/@pusholder
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открылись два пункта по сбору гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции.
Пунктами сбора определены Depo Evolution Park, ул. Байтурсынова 22к1 и Международный аэропорт Алматы, расположенный по адресу ул. Майлина, 2, сообщили в акимате города.
Время приема: с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.
Пункт сбора на базе аэропорта ориентирован на прием гуманитарной помощи в большом объеме.
На сегодняшний день в работу штаба волонтеров вовлечены активисты Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы, волонтеры крупных волонтерских организаций, как ОФ "Лига волонтеров Казазхстана", ОФ "QAMQOR CHARITY", РОО "Медицинская молодежь" и др. Волонтерами города подготовлены информационные видеоролики и афишы по сбору гуманитарной помощи. Волонтерами начата работа по распространению информационных материалов в чатах и социальных сетях.
Подготовлены 50 опытных волонтеров, для проведения разъяснительной работы и сортировки вещей в пунктах сбора. Гуманитарная помощь принимается строго по перечню, предоставленному посольством Турции в Казахстане.
На данный момент для гуманитарной помощи в первую очередь требуются:
- зимняя одежда (для взрослых и детей, важно - вещи должны быть новыми), пальто, куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы;
- одеяла, спальные мешки;
- термосы, ручные фонари, пауэрбанки;
- памперсы, средства личной и женской гигиены.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч. Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
Сегодня спасатели прибыли в город Хатай для поиска пропавших граждан Казахстана.
Вчера стало известно о том, что при землетрясении в Турции без вести пропали несколько граждан Казахстана. Вечером 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку Сабину Мамадиярову. Поиски остальных продолжаются.
В Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из под завалов троих живых людей.
Дополнено, 09.02.2023, 16.50
Между тем сегодня в центральной и восточной частях Турции зафиксировали серию новых землетрясений.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра EMSC землетрясения произошли:
- в 44 км от Кахраманмараш и в 12 км к востоку-востоку от Бахче, магнитудой 4,8;
- в 62 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 12 км к северо-востоку от Гёксуна, магнитудой 3,4;
- в 52 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 15 км к востоку от Гёксуна, магнитудой 4,3;
- в 64 км к северо-западу от Адыямана и в 29 км к северу от Гёльбаши, магнитудой 3,3;
- в 62 км к северо-востоку от Кахраманмараша и в 16 км к юго-востоку от Эльбистана, магнитудой 3,4;
- в 61 км к северо-западу от Диярбакыра и в 11 км к северу от Диджле, магнитудой 3,5.
Дополнено, 09.02.2023, 17.34
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351, передает RT со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октая.
Дополнено 09.02.2023, 20.02
Число жертв землетрясений в Турции возросло до 16 170, сообщает РИА Новости.
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