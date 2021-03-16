В Алматы уничтожили сакские курганы

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - Жители Алматы сообщили об уничтожении сакских курганов, которые находились в Наурызбайском районе города, передает Kazakhstan Today.

На территории города еще с прошлого столетия, а в этом и вовсе ударными темпами идет уничтожение археологических памятников… В 300 метрах от Наурызбайского акимата на грани уничтожения сакский могильник, то, что еще от него осталось. Могильник - в Своде археологических памятников города, был, во всяком случае", - написала в группе " Защитим Алматы " в Фейсбуке жительница города Ольга Гумирова.

Все курганы могильника сооружены из земли, лишь по краям полы насыпей фиксируются каменные кольца. Размеры курганов: диаметр от 28 до 44 метров, высота от 1,2 до 2,3 метра. На поверхности насыпей курганов №1 и №2 находится мусульманское кладбище начала ХХ века. Часть насыпей курганов №3 и №4 были потревожены землеройной техникой в ходе разработки земляного карьера", - сообщила Ольга Гумирова.

На публикацию отреагировало управление городского планирования и урбанистики города Алматы.

Согласно Генеральному плану развития Алматы и Проекту детальной планировки района, данный земельный участок относится к Зоне зелени общего пользования и зелени спецназначения. Зона охватывает парки, рощи, лесопарки, природные заповедники. Цель организации зоны - сохранение ценных природных особенностей и ландшафтов, в тои числе существующих курганов. Информация о ведении работ на данном участке передана в Управление градостроительного контроля и акимат Наурызбайского района (по компетенции)", - проинформировали в управлении.

Также сообщается, что осенью 2019 года на территории курганов высадили 250 молодых деревьев.

Как сообщили порталу Tengrinews в акимате Наурызбайского района, поскольку территория курганов не охраняется, этим воспользовались недобросовестные предприниматели.

Они раскопали данную территорию для получения песчано-гравийной смеси. О незаконной деятельности было сообщено в Управление полиции. Был установлен водитель экскаватора АНD 246. Он в микрорайоне Шугыла по улице Нурлы возле сакского кургана разрыл котлован, тем самым повредил зеленые насаждения территории. По статье 386 КоАП составлен протокол на сумму в 30 МРП (87 510 тенге). В настоящее время Управлением полиции Наурызбайского района продолжается работа по определению заказчика. По информации Управления культуры Алматы, в целях защиты курганов в текущем году будут установлены знаки по сторонам курганов", - сказали в акимате.





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