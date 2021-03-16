В Алматы уничтожили сакские курганы

На территории города еще с прошлого столетия, а в этом и вовсе ударными темпами идет уничтожение археологических памятников… В 300 метрах от Наурызбайского акимата на грани уничтожения сакский могильник, то, что еще от него осталось. Могильник - в Своде археологических памятников города, был, во всяком случае", - написала в группе "Защитим Алматы" в Фейсбуке жительница города Ольга Гумирова.
По ее словам, курганный могильник Акжар сакской эпохи расположен в 530 метрах юго-восточнее здания акимата Наурызбайского района Алматы.
Все курганы могильника сооружены из земли, лишь по краям полы насыпей фиксируются каменные кольца. Размеры курганов: диаметр от 28 до 44 метров, высота от 1,2 до 2,3 метра. На поверхности насыпей курганов №1 и №2 находится мусульманское кладбище начала ХХ века. Часть насыпей курганов №3 и №4 были потревожены землеройной техникой в ходе разработки земляного карьера", - сообщила Ольга Гумирова.
На публикацию отреагировало управление городского планирования и урбанистики города Алматы.
Согласно Генеральному плану развития Алматы и Проекту детальной планировки района, данный земельный участок относится к Зоне зелени общего пользования и зелени спецназначения. Зона охватывает парки, рощи, лесопарки, природные заповедники. Цель организации зоны - сохранение ценных природных особенностей и ландшафтов, в тои числе существующих курганов. Информация о ведении работ на данном участке передана в Управление градостроительного контроля и акимат Наурызбайского района (по компетенции)", - проинформировали в управлении.
Также сообщается, что осенью 2019 года на территории курганов высадили 250 молодых деревьев.
Как сообщили порталу Tengrinews в акимате Наурызбайского района, поскольку территория курганов не охраняется, этим воспользовались недобросовестные предприниматели.
Они раскопали данную территорию для получения песчано-гравийной смеси. О незаконной деятельности было сообщено в Управление полиции. Был установлен водитель экскаватора АНD 246. Он в микрорайоне Шугыла по улице Нурлы возле сакского кургана разрыл котлован, тем самым повредил зеленые насаждения территории. По статье 386 КоАП составлен протокол на сумму в 30 МРП (87 510 тенге). В настоящее время Управлением полиции Наурызбайского района продолжается работа по определению заказчика. По информации Управления культуры Алматы, в целях защиты курганов в текущем году будут установлены знаки по сторонам курганов", - сказали в акимате.
На территории Казахстана находятся десятки курганов, которые являются археологическими памятниками и по сей день не до конца изучены. В частности, в подобном кургане был найден "золотой человек". Ежегодно археологи при раскопках курганов делают важные открытия, находят артефакты. Так, в Атырауской области нашли останки "железного человека" и установили возможное место захоронения Касым хана. Курганы исследуют также в Семее, Караганде, ЗКО и Туркестанской области.
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