В Алматы усилили проверки общественного транспорта на соблюдение карантинных мер

АЛМАТЫ. 31 МАРТА - Мониторинговые группы из числа сотрудников управления городской мобильности, транспортного холдинга и правоохранительных органов проверяют соблюдение санитарных правил пассажирами общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в управлении городской мобильности, планируется охватить все маршруты города поэтапно.

Ранее на общественном транспорте проводились рейдовые мероприятия силами сотрудников управления, которые могли лишь предупреждать. Действующая мониторинговая группа имеет полномочия штрафовать нарушителей за несоблюдение санитарных норм" - отметили в ведомстве.

Вместе с тем в городе проводится комплекс мер для обеспечения безопасности пассажиров. Исходя из пассажиропотока, в часы пик 28 наиболее загруженных и популярных маршрутов усилены дополнительными подвижными единицами, также пересмотрены интервалы движения. На конечных остановках проводится дезинфекция салонов автобусов. Кроме того, в автобусах и метро проигрывается аудиосообщение с напоминанием о необходимости ношения масок. Водителям дано поручение в рабочее время быть строго в масках, напоминать об этом пассажирам и высаживать или не впускать в салон нарушителей масочного режима. Сотрудникам Транспортного холдинга также дано поручение на время карантина требовать от пассажиров не нарушать масочный режим и при необходимости высаживать нарушителей.

Как известно, для полного обеспечения потребности алматинцев городу необходимо закупить порядка тысячи автобусов. Работы в данном направлении продолжаются. В 2021 году коммунальный автопарк запустил 150 новых газовых автобусов. На основании обращений горожан часть из них была направлена на обновление и усиление действующих, а часть на создание новых маршрутов. До конца года перевозчики планируют закупить более 200 новых автобусов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства