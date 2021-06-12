В Алматы выявлено более тысячи нарушений карантина

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - По данным мониторинговой группы Алматы, в городе всё ещё нарушается карантин. С марта текущего года в городе выявили 1 112 правонарушений, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мониторинговые группы Алматы проводят ежедневный контроль объектов предпринимательства для обеспечения соблюдения действующих карантинных и ограничительных правил. В ночь с 10 на 11 июня в городе выявлено восемь нарушений", - сообщили в акимате Алматы.

Как отметили представители мониторинговых групп, по-прежнему фиксируется нелегальная деятельность объектов, связанная с большим количеством посетителей. Выявляются заведения, которые не являются участниками проекта Ashyq.

В Бостандыкском районе в очередной раз выявили нарушения в рестобаре "1Gog". По словам представителей мониторинговой группы, данное заведение не раз попадало в поле зрения проверяющих за различные нарушения. В настоящее время у рестобара нет разрешения на работу, так как объект не является участником проекта Ashyq . Увеселительное заведение было зафиксировано работающим в час ночи. Внутри находились около 60 посетителей, двери были открыты. Собран материал для привлечения руководства заведения к административной ответственности.

Кроме того, в "1Gog" был выявлен факт курения кальяна. Напомним, в Казахстане действует полный запрет на кальян в общественных местах . В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье Кодекса РК об административных правонарушениях "Нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен". Штраф за курение кальяна составляет 15 МРП, или 43 755 тенге.

Как утверждают санитарные врачи Алматы, через кальяны легко распространяются инфекционные заболевания, в том числе и коронавирус.

Также мониторинговая группа Медеуского района в ночь с 10 на 11 июня выявила нарушение в ночном клубе "Bacha" по проспекту Жибек Жолы. В это время в заведении находились около 80 человек. Посетители не соблюдали социальную дистанцию.

Решение о привлечении к ответственности будут принимать в районном управлении санитарно-эпидемиологического контроля", - информирует алматинский акимат.

Похожее нарушение выявлено в караоке "Вивальди" в Бостандыкском районе. Заведение работало после 2 часов ночи, то есть нарушало установленный режим работы.

Напомним, с начала года 74 материала в отношении злостных нарушителей переданы в суды для приостановления деятельности. Всего в период с 20 марта по 11 июня текущего года в Алматы выявлено 1112 нарушений установленных ограничений.

Из общего числа выявленных объектов 724 составляют рестораны, кафе и магазины, 135 — компьютерные клубы, 16 — бильярдные клубы, 46 — СПА-салоны, 29 - сауны, 2 - кальянных бара, 36 - караоке-клубы, 24 - лотоклубы, 1 букмекерская контора, 23 ночных клуба. Всего в управления полиции районов доставлены 3337 человек.

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