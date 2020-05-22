Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - В Алматы запущен Call-центр по регистрации автомобилей из Армении, передает Kazakhstan Today.

Правительством принято решение о постановке на учет автомобилей, ввезенных нашими гражданами из Армении до 1 февраля. Во-вторых, о проведении регистрации в период с 1 июня по 1 сентября этого года. В-третьих, регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления. В-четвертых, принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию - 695 тенге; пошлина за техпаспорт - 3 тысячи 473 тенге и пошлина за госномер 7 тысяч 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 тысяч 946 тенге", - разъяснил первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков Нурлан Алмасбеков.

Сall-центр для получения по телефону всей необходимой информации об условиях регистрации ТС: 87470800156; 2985071. График работы: с 9 до 19 часов.

Алмасбеков также обозначил, что для регистрации транспортных средств необходимо предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25% месячного расчетного показателя и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан;

- СРТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) и ГРНЗ (государственный регистрационный номерной знак) на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения;

- документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский языки и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия.

- в особые отметки вносятся записи: "ТСРА" и "Не подлежит к регистрации на иное лицо";

- в случае утраты СРТС и (или) ГРНЗ на транспортное средство выданных в Республике Казахстан, в письменной форме указываются обстоятельства их утраты.

- при утере ГРНЗ, выдача дубликата производится путем их изготовления, без внесения изменений в Единую информационную систему.

К регистрации не допускаются транспортные средства, ввезенные в Республику Казахстан после 1 февраля 2020 года. Кроме того, регистрация не может осуществлена на лиц, не указанных в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения", - цитирует Нурлана Алмасбекова портал InAlmaty.kz .

Адреса СпецЦОНов:

№ 1, микрорайон Саялы, улица Ак-Кайнар, 1;

№ 2, по улице Майлина, 85;

№ 3, микрорайон Кулагер, улица Серикова, 6;

№ 4, микрорайон Кайрат, 181 (рынок "Жетысу");

№ 5, микрорайон Кемел, улица Аксуат, 118.

В полиции Алматинской области приводили статистику - в 2019 году в дорожно-транспортных происшествиях с участием ввезенных из Кыргызстана, России и Армении автомашин пострадали свыше 80 человек, 18 из них погибли.

В январе в полиции Алматы сообщали, что на дорогах города ездит около 20 тысяч автомобилей с иностранными номерами.

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