25.01.2025, 18:30 51976
В Астане полиция передала 22 тонны изъятого мяса в приют для животных
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полиция передала 22 тонны изъятого у незаконных мясоперерабатывающих цехов мяса в приют частного фонда "Стоп-отлов", сообщает Polisia.kz.
Полиция выявила незаконные мясоперерабатывающие цеха. Установлено, что свою деятельность они вели с нарушением ветеринарно-санитарных норм. Изъято 22 тонны мяса. После этого состоялось заседание комиссии с участием сотрудников полиции, ветеринарной службы и других ведомств, на котором было принято решение передать продукцию в приют частного фонда "Стоп-отлов", где содержится около трех тысяч собак", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что продукция пройдет термическую обработку и будет использована как корм для животных.
Напомним, в декабре в Астане выявили два незаконных предприятия по реализации мясной продукции.
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26.01.2025, 14:04 13346
"Нарратив штрафоцентричности" подрывает доверие к институту адмответственности - депутат
Фото: turkistan_polisia
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов призвал государственные органы провести ревизию в системе штрафов, передает корреспондент агентства.
К сожалению, у многих складывается впечатление, что система административных наказаний утрачивает свою основную цель - профилактику и исправление нарушений - и воспринимается как банальный способ увеличения доходов бюджета. Госорганам необходимо понимать, что новый "нарратив штрафоцентричности" опасен, так как он подрывает доверие к самому институту административной ответственности. Поэтому требуется принятие мер", - написал мажилисмен в своем телеграм-канале.
Он обратил внимание, что в Казахстане появился эмоционально окрашенный и вызывающий неологизм "Штрафстан", саркастически отражающий ситуацию со штрафами и выражающий недовольство тех, кто считает, что они применяются несправедливо или исключительно для пополнения бюджета.
Цель штрафов: профилактика, а не наказание ради наказания. Штрафы - это нормальный инструмент, который используется во всем мире для предотвращения нарушений и восстановления справедливости. Все понимают их важность для порядка, законности и профилактики, однако их применение должно быть разумным, соразмерным и направленным на решение проблемы, а не на пополнение бюджета", - отметил депутат.
Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что штрафы для школ и наказание за неоплату стоянки вызывают "серьезные вопросы". Он также вспомнил самый обсуждаемый в последнюю неделю - штраф за прогрев автомобиля.
Около 20 лет назад было введено административное наказание за прогрев автомобиля в жилых зонах более 5 минут. Можно сколько угодно говорить про пример Германии и экологический аспект, что этот штраф долгое время оставался "мертвой нормой", но нужно учесть климатические и иные аспекты и дифференцировать подходы", - пишет депутат.
По его мнению, когда штрафы становятся главным источником доходов бюджета, их цель смещается с обеспечения порядка и законности на извлечение финансовой выгоды.
В регионах люди все чаще жалуются на "кампании" по массовым штрафам, что создает ощущение, будто наказания стали финансовым инструментом для пополнения бюджета, а не мерой профилактики. Для того чтобы система штрафов была справедливой и эффективной, требуется ее ревизия", - считает мажилисмен.
Асхат Аймагамбетов предложил учесть в системе штрафов соразмерность и справедливость.
Штрафы должны быть разумными и учитывать тяжесть нарушения: проблемы школ и других субъектов должны решаться на уровне ответственных за финансирование органов, а не через штрафы для директоров и иных лиц, которые фактически не могут повлиять на ситуацию. Мелкие правонарушения, как в случае с парковками, требуют умеренных штрафов и дифференцированного подхода", - отметил парламентарий.
Как написал депутат, в ряде случаев штрафы стоит сочетать с обучающими мерами: нарушители могут проходить курсы и участвовать в восстановительных проектах и общественных работах.
Часть штрафов должна направляться целевым образом на решение конкретных социальных проблем. Эти деньги должны быть окрашены, чтобы использоваться только на действительно важные цели, такие как лечение рака или строительство школ. Люди должны видеть, что штрафы идут на благо общества, а не растворяются в бюджете. Административные штрафы не должны становиться средством пополнения бюджета", - резюмировал Аймагамбетов.
Ранее сообщалось, как вырастут штрафы в 2025 году.
25.01.2025, 14:45 59261
Как в 2025 году вырастут штрафы в Казахстане
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как в 2025 году вырастут штрафы в Казахстане в связи с вступлением в силу поправок в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях.
В частности, отмечается, что за нарушения правил дорожного движения ответственность в основном усилится, сообщает Zakon.kz.
Например, ранее за нарушения по статье 334 "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах" можно было отделаться предупреждением. Отныне только штраф в размере 10 МРП - на физлиц и 100 МРП - на юрлиц. За выезд на часть дороги, предназначенную для встречного движения, если это повлекло "повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинившее материальный ущерб", или нарушение правил железнодорожных переездов с аналогичными последствиями - лишение прав на 9 месяцев", - говорится материале.
Также вводится ответственность "за перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проемы и люки ТС, открывания дверей во время движения - штраф в размере 10 МРП".
Подчеркивается, что это взыскание на водителя, но не уйдет от ровно такого же штрафа и пассажир.
Кроме того, почти втрое увеличивают размер штрафа - 20 МРП вместо нынешних 7 по статье 598 КоАП, если не уступил дорогу полиции, скорой помощи и прочим машинам с сиреной и мигалками. Также сообщается, что для таких водителей добавляют новое административное взыскание - общественные работы.
Отмечается, что поправки вносятся в статьи КоАП, связанные с нарушениями безопасности труда. В частности, отсутствие службы или хотя бы специалиста в области безопасности и охраны труда, а также нарушение работодателем требований по проведению обязательных и периодических медицинских осмотров сейчас влечет лишь предупреждение. С 13 марта - штраф.
Помимо того, увеличиваются штрафы за "необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью". Также кратно усиливается ответственность за "нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите". Вместо 10 МРП для физлиц - 30 МРП. Для должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 60 МРП вместо 20 МРП.
Напомним, с апреля вступят в силу требования об обязательной регистрации мопедов в РК.
25.01.2025, 09:10 69651
Ограничение на продажу картофеля сняли в Астане
Фото: istockphoto.com
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничение на продажу картофеля - не более пяти килограммов в одни руки - сняли в Астане, сообщает пресс-служба столичного акимата.
На сегодня ограничения по реализации картофеля отсутствуют, дефицита нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются. Временные ограничения на продажу картофеля - не более пяти килограммов в одни руки - были введены администрациями сетей Small и Spar 22 января", - информирует акимат со ссылкой на управление по инвестициям и развитию предпринимательства города.
Подчеркивается, что данная мера была предпринята ими самостоятельно в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей перепродажи.
В Астане приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель. В рамках оборотного механизма управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города еженедельно проводится интервенция картофеля объемом более 200 тонн в неделю", - добавили в пресс-службе.
Напомним, цены на картофель резко выросли в Казахстане.
В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля.
Кроме того, Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на шесть месяцев.
24.01.2025, 20:32 93061
Противопаводковые мероприятия провели в Маркакольском районе ВКО
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - На водохранилище Орта-Теректи, расположенном в Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области, активно ведутся противопаводковые мероприятия. Водохранилище используется для хозяйственных нужд села, в том числе для орошения садовых участков жителей села, сообщает пресс-служба акима ВКО.
В 2024 году на этом объекте была проведена экспертиза на предмет его технического состояния. После осмотра было принято решение о необходимости проведения ремонтных работ. В рамках превентивных мер было забетонировано основание паводкового водосброса с укладкой армированной сетки, кроме того, углублено дно реки Орта-Теректы.
На сегодняшний день все ключевые структуры, включая дамбы, системы водоотведения, находятся в исправном состоянии и функционируют в штатном режиме. Угроза для населения отсутствует.
В 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации для плановой реконструкции дамбы водохранилища Орта-Теректи.
24.01.2025, 17:20 99506
Проблемы не связаны с работой сети - "Казахтелеком" о сбое еGov.kz и сайтов госорганов
У "Казахтелекома" есть возможность оперативно решать проблемы, связанные с обходом транзитных операторов, заявили в компании
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы с доступом к еGov.kz и сайтам государственных органов не связаны с работой сети "Казахтелекома", заявили в пресс-службе компании.
Сегодня с 10.00 казахстанцы столкнулись с трудностями при доступе к ряду сервисов, в том числе к государственному ресурсу egov.kz. Хотим внести ясность: данные проблемы не связаны с работой нашей сети. Согласно данным с ТОИТ мы видим, что с 10 часов была замечена деградация доступа к АО "НИТ", как минимум по графику. Для тех, кто не знает, префиксы НИТ доступны для всех операторов в точке обмена трафиком ТОИТ. Между операторами и ТОИТ нет промежуточных операторов и есть возможность обмениваться трафиком напрямую", - пояснили в пресс-службе.
При этом отмечается, что в России сообщалось о сбоях на зарубежных стыках компании "Мегафон" с европейскими сетями. Подчеркивается, что в официальном заявлении "Мегафона" указано, что неполадки были устранены.
В этот период на нашей сети сбоев не зафиксировано. Более того, только у "Казахтелекома" есть возможность оперативно решать проблемы, связанные с обходом транзитных операторов, благодаря нашим точкам присутствия в Европе и Азии. И если проблема возникает у транзитных операторов, мы перенаправляем входящий трафик, чтобы минимизировать влияние сбоев аплинк операторов и сохранить стабильность услуг для наших клиентов. На этих точках мы обмениваемся трафиком напрямую с автономными системами операторов в Европе и BigTech-компаниями в обход транзитных операторов", - добавили в компании.
Напомним, сегодня в работе еGov.kz и сайтов госорганов произошел сбой из-за технических неполадок.
24.01.2025, 14:28 107766
Об очередной уловке мошенников рассказал Киберпол
Участились случаи интернет-мошенничества, связанного с незаконным использованием абонентского номера 1414, откуда приходит SMS с кодом
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Киберполицейские предупреждают казахстанцев об очередной уловке мошенников с использованием SMS-кода, сообщает Polisia.kz.
Управление по противодействию киберпреступности предупреждает об участившихся фактах интернет-мошенничества, связанного с незаконным использованием абонентского номера 1414, откуда приходит SMS с кодом", - сообщили в полиции.
По данным Киберпола, отправка SMS-кода и его запрос - это инструмент психологической манипуляции мошенников.
Вскоре потерпевшему звонит еще один мошенник, представляющийся сотрудником почтовой, налоговой, коммунальной службы или правоохранительного органа. Он убеждает жертву установить сторонние приложения или перейти по внешним ссылкам, чтобы исправить ситуацию, заявляя, что личные данные были получены с помощью SMS-кода. Эти действия опасны, потому что могут привести к взлому банковских учетных записей пользователя. SMS-код с номера 1414 не дает доступа к получению кредитов, так как банки имеют собственную систему биометрической аутентификации и SMS-сообщений. Этот метод - всего лишь психологический трюк и манипулятивный инструмент мошенников, направленный на завоевание доверия пользователя", - рассказал руководитель управления по противодействию киберпреступности ДП города Анес Калдыбаев.
По его словам, оказывая психологическое давление, мошенники, как правило, убеждают оформить кредит.
В основном данному виду мошенничества подвергаются люди преклонного возраста. В ряде случаев граждан убеждают снять свои денежные средства с депозитов и внести их на "страховой счет". Зарегистрированы факты, когда граждане закладывали либо продавали свое имущество, так как им сообщали о попытках оформления займа. Вырученные деньги добровольно переводились на указанные мошенниками счета или передавались им через курьеров службы доставки", - рассказали в полиции.
Напомним, в Алматы у 19-летнего парня изъяли оборудование для мошеннических звонков.
24.01.2025, 13:45 109936
Второй сезон "Казахстанской Пушкиниады" стартует в Алматы
В этом году фестиваль посвящен 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня студента представительство Россотрудничества в Алматы традиционно передаст коллекцию книг в фонд Книжного уголка России Национальной библиотеки РК, сообщает пресс-служба организации.
Событие даст старт второму сезону Международного творческого фестиваля "Казахстанская Пушкиниада", посвященного в этом году 180-летию со дня рождения Абая Кунанбаева.
Пушкин и Абай - символ дружбы и культурного взаимодействия народов России и Казахстана. Творческое наследие двух гениев и сегодня воодушевляет людей на достижения, и "Казахстанская Пушкиниада" призвана поощрить таланты участников независимо от их возраста. В этом году флаг марафона уже стал символом объединения тех, кто готов покорять новые вершины мастерства. На открытии он будет передан новой группе энтузиастов, поддержавших творческий фестиваль, и до июня, пока будет продолжаться акция, флаг побывает в самых разных, порой неожиданных, точках Казахстана", - отмечают организаторы.
Программа фестиваля включает различные мероприятия, в том числе: конкурс-фестиваль "Ярмарка талантов "Звезды Казахстана" для поощрения талантливой творческой молодежи, международный проект "Диалог культур", где представители стран СНГ и Азии обсудят объединяющие феномены разных культур, профессионально-методические встречи, направленные на повышение компетенций русистов, концерт ко Дню русского языка.
К участию в "Казахстанской Пушкиниаде" приглашаются все желающие.
Мероприятие состоится 24 января в 15.30 в зале мировой литературы Национальной библиотеки РК.
Для справки
Международный творческий фестиваль "Казахстанская Пушкиниада" проводится по инициативе представительства Россотрудничества в Республике Казахстан при поддержке российских и казахстанских образовательных и некоммерческих организаций. Мероприятия фестиваля освещает молодежный пресс-центр.
В 2024 году первый сезон "Казахстанской Пушкиниады" был посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и собрал более 100 коллективов из разных регионов Казахстана (а это более 10 000 школьников, студентов, участников творческих коллективов, представивших более 200 творческих работ!). В творческом направлении фестиваля были представлены различные интерпретации по мотивам произведений Пушкина, в рамках первой "Казахстанской Пушкиниады" состоялся профессиональный диалог ученых-пушкинистов из разных стран, а в "Диалоге культур", посвященном мировому значению наследия А.С. Пушкина, участвовали эксперты из 11 стран СНГ, Азии и Европы.
24.01.2025, 08:48 110266
Морозная погода ожидается в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 января большая территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.
Лишь на западе, востоке, юго-востоке РК атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, ожидается снег, усиление ветра с метелью. По республике ожидается туман", - сообщили синоптики Казгидромета.
В ряде регионов синоптики объявили штормовое предупреждение.
В частности, на севере, в горных районах Алматинской области ожидается очень сильный мороз - до 31 градуса. Временами ожидается туман.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается временами туман. Ночью на большей части области ожидается сильный мороз - 35-38 градусов.
Очень сильный мороз - до 30-33 градусов ожидается 24-25 января ночью на севере, в горных районах области Жетісу. На востоке, в горных районах области низовая метель, туман. Также в регионе прогнозируют усиление ветра.
В Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Туркестанской, Улытауской, Атырауской областях ожидается усиление ветра.
24 января ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге, в горных районах области туман, усиление ветра.
В Костанайской области ожидается туман и усиление ветра.
В Западно-Казахстанской области ожидается небольшой снег, низовая метель, туман и усиление ветра.
В Восточно-Казахстанской, Абайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются снег, метель и усиление ветра.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, 10-12 градусов мороза.
В Астане: переменная облачность, без осадков, минус 21-23 градуса.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, 0 - плюс 2 градуса.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?