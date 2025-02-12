Уже в первый день это событие привлекло около 10 тысяч гостей

Рассказать друзьям

Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит первый масштабный фестиваль "Город рабочих профессий", организованный в рамках объявленного президентом Года рабочих профессий. Уже в первый день это уникальное событие объединило представителей более 200 рабочих специальностей и привлекло около 10 тысяч гостей, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.





Посетители фестиваля смогли познакомиться с передовыми технологиями и программами в сфере технического образования, изучить новые и востребованные специальности, предлагаемые отечественными колледжами, а также пообщаться с потенциальными работодателями. Особый интерес проявила молодежь: старшеклассники активно посещали экспозиции и обсуждали перспективы карьеры в сфере рабочих профессий.





Фестиваль стал наглядным примером синергии системы технического и профессионального образования с бизнесом. В рамках мероприятия представлены производственные выставки по 15 стратегически важным направлениям экономики, включая машиностроение, IT, строительство, сельское хозяйство, энергетику, транспорт и другие отрасли, формирующие будущее экономики Казахстана.





Каждое направление представлено ведущими предприятиями и организациями образования, которые демонстрируют новейшие технологии, современное оборудование и адаптированные образовательные программы, отвечающие актуальным требованиям рынка.