11.02.2025, 18:35 31741
В Астане проходит первый масштабный фестиваль "Город рабочих профессий"
Уже в первый день это событие привлекло около 10 тысяч гостей
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит первый масштабный фестиваль "Город рабочих профессий", организованный в рамках объявленного президентом Года рабочих профессий. Уже в первый день это уникальное событие объединило представителей более 200 рабочих специальностей и привлекло около 10 тысяч гостей, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.
Посетители фестиваля смогли познакомиться с передовыми технологиями и программами в сфере технического образования, изучить новые и востребованные специальности, предлагаемые отечественными колледжами, а также пообщаться с потенциальными работодателями. Особый интерес проявила молодежь: старшеклассники активно посещали экспозиции и обсуждали перспективы карьеры в сфере рабочих профессий.
Фестиваль стал наглядным примером синергии системы технического и профессионального образования с бизнесом. В рамках мероприятия представлены производственные выставки по 15 стратегически важным направлениям экономики, включая машиностроение, IT, строительство, сельское хозяйство, энергетику, транспорт и другие отрасли, формирующие будущее экономики Казахстана.
Каждое направление представлено ведущими предприятиями и организациями образования, которые демонстрируют новейшие технологии, современное оборудование и адаптированные образовательные программы, отвечающие актуальным требованиям рынка.
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11.02.2025, 18:14 32896
В Казахстане оцифровали две связанные с недееспособными лицами госуслуги
Фото: Pexels.com
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане оцифровали две связанные с недееспособными лицами государственные услуги, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализовали оказание государственных услуг "Установление опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами" и "Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными" через портал электронного правительства", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что ранее прием документов на установление опеки или попечительства над совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными, а также выдача разрешения на распоряжение имуществом опекаемых или подопечных лиц осуществлялись исключительно в бумажной форме.
Ранее в eGov появился виртуальный помощник.
11.02.2025, 16:26 36371
Массовое отравление в школе Мунайлинского района: работники пищеблока работали по поддельным документам
Фото: Depositphotos
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Актау. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Работники школьной столовой Мунайлинского района Мангистауской области, где осенью прошлого года произошло массовое отравление детей работали по поддельным санитарным документам, сообщили в областной прокуратуре.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в декабре прошлого года Мунайлинский районный суд приговорил четырех работников школьной столовой к штрафу. Установлено, что указанные лица работали в пищевом блоке средней школы №8, используя поддельные санитарные документы.
Данный факт выявлен в ходе проверки по факту массового отравления учеников данной школы. Приговоры суда вступили в законную силу", - добавили в ведомстве.
Напомним, в сентябре прошлого года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.
11.02.2025, 12:25 44571
Почему в Казахстане выросли цены на мясо
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Почему в Республике Казахстан выросли цены на мясо, рассказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе брифинга в правительстве.
Во-первых, не все вырезали, я вам могу сказать. Во-вторых, не из-за засухи, засуха - это позапрошлый год. В прошлом году мы получили нормальный урожай (...) Для сбалансированного кормления у нас достаточно фуража, фураж очень дешевый - 50 тысяч тенге. Поэтому никак она не повлияет на стоимость. Здесь на стоимость повлиял спрос на мясо со стороны Таджикистана и Узбекистана, поэтому начали закупать (...) по регионам ездить. И здесь посредники тоже подключились и начали поднимать цену", - заявил министр.
По его словам, сейчас цены постепенно стабилизируются, стоимость начинается от 2700 до 3300 тенге.
Где-то 3500 может есть, в зависимости от части мяса (...) Мяса достаточно, мяса хватит", - добавил Айдарбек Сапаров.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства РК заявили, что производимые в Казахстане объемы говядины полностью удовлетворяют потребности населения страны.
11.02.2025, 12:11 45556
Бедность - самая частая причина суицидальных настроений в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Самая распространенная из известных причин суицидального поведения в Казахстане - бедность, сообщает Ranking.
В январе текущего года суицид совершили 234 казахстанца - на 3 человека (или на 1,3%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев совершившие самоубийство находились в трезвом состоянии (177 человек), реже - в состоянии алкогольного опьянения (50 человек), и еще 7 человек были подвержены иному болезненному состоянию психики. Существенную часть - 82,1% - зарегистрированных суицидов совершили мужчины: 192 человека. Трудные жизненные ситуации чаще приводят к трагическим исходам среди мужчин зрелого возраста: больше всего совершивших самоубийство в январе 2025-го принадлежали к возрастным группам от 35 до 44 лет (47 человек), от 45 до 54 лет (38 человек) и от 55 до 64 лет (29 человек). Эти категории в сумме составили почти 60% всех совершивших суицид мужчин", - пишет агентство.
Также за январь покончили жизнь самоубийством 42 женщины - меньше, чем годом ранее (51 человек). Чаще всего подобные трагедии происходили с женщинами в возрасте от 18 до 24 и от 45 до 54 лет (по 8 человек в каждой из возрастных групп), а также в возрасте от 35 до 44 лет (7 человек).
Еще 5,6% суицидов пришлось на несовершеннолетних: 13 человек. Большинство из них - 11 человек - выросли в полных семьях.
Больше всего совершивших самоубийство насчитывалось в Алматинской области: 24 человека, что более чем вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Сравнительно высокие показатели также были отмечены в Туркестанской (23 человека) и Актюбинской (20 человек) областях. Реже всего казахстанцы выбирали добровольный уход из жизни в Улытауской и Кызылординской областях, а также в Шымкенте", - сообщает источник.
Основным фактором, предшествовавшим суицидальному поведению, в январе текущего года было тяжелое материальное положение, которое привело к трагическим исходам у 26 человек - в два раза больше, чем в январе 2024-го.
Сильное чувство одиночества стало причиной трагедии для 14 человек, в то время как неблагоприятные жилищные условия послужили поводом для самоубийства 8 человек. Разрывы отношений, в том числе разводы, стали причиной суицида у 7 человек, тяжелые соматические заболевания - у 5 человек, конфликтные отношения с родственниками - у 4 человек, с супругом - у 2 человек, с родителями - у 1 человека. Еще по 1 человеку совершили самоубийство по таким причинам, как утрата близких и страх наказания за совершенные проступки", - говорится в информации.
Агентство подчеркивает: речь идет лишь о тех случаях, когда причины самоубийства были известны. В 170 случаях из 234 человек причины добровольного ухода из жизни так и остались тайной.
Ранее эксперты рассказали агентству Kazakhstan Today о причинах детского суицида в Казахстане.
11.02.2025, 09:06 52921
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в марте отмечается два праздника - Международный женский день и Наурыз, которые подарят казахстанцам дополнительные выходные дни.
8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной в понедельник 10 марта.
Наурыз отмечается в Казахстане с 21 по 23 марта. Праздник в этом году выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будет два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. То есть при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.
Всего в марте казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней.
Ранее сообщалось, как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году.
10.02.2025, 19:09 79366
В Алматы за три дня демонтировали 211 незаконных торговых объектов
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по поручению акима Ерболата Досаева начаты работы по демонтажу несанкционированных торговых точек и нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных на землях государственного фонда, сообщает пресс-служба акимата.
За первые три дня работы комиссии, в составе которой представители государственных и правоохранительных органов, депутаты и члены общественного совета, было демонтировано 211 незаконных торговых объектов (102 киоска и 109 силомеров), владельцам незаконных НТО вручено 270 уведомлений.
В акимате подчеркнули, что демонтажу подлежат все незаконные торговые объекты, несмотря на вид деятельности. Особое внимание уделяется точкам по продаже уличной еды.
Депутат городского маслихата Тимур Елеусизов, который активно занимается вопросами благоустройства, подчеркнул, что все демонтированные торговые точки были подключены к электросетям незаконно, а это создает дополнительную нагрузку на городские сети.
Ранее сообщалось, что в Алматы начат массовый демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов.
10.02.2025, 18:25 80371
В Мангистауской области коммунальное предприятие незаконно завышало цены на подключение электроэнергии
Руководство предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности
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Актау. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области государственное коммунальное предприятие "Бейнеуэнергосервис" незаконно завышало цены на подключение электроэнергии, сообщает прокуратура региона.
Предприятие незаконно взимало с населения и предпринимателей завышенные суммы за подключение электроэнергии. Примером является случай с ИП "Ермагамбетова", с которого было взыскано более 160 тысяч тенге, из которых незаконно за счет неконтролируемых затрат было взыскано 70 тысяч тенге за подключение здания к электросети на 380 вольт", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что произведен перерасчет затрат на подключение электрической энергии.
Для населения стоимость подключения была снижена на 36%, а для предпринимателей - на 61% и 52%. Кроме того, руководство предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности за необоснованное увеличение тарифов", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году столичную теплоснабжающую компанию оштрафовали за необоснованное завышение тарифов.
10.02.2025, 18:15 67501
Жители Алматы пожаловались на стихийную мусорку
Фото: кадр из видео
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района Алматы пожаловались на стихийную мусорку на улице Катаева, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители Бостандыкского района с жалобой на стихийную мусорку, которая по их словам, образовывалась за прошедшие выходные.
Бостандыкский район, точный адрес улица Катаева 156. За выходные прошлой недели, то есть это было 8 февраля, образовалась стихийная мусорка. Жители ЖК, который расположен по улице Розыбакиева 162, регулярно выкидывают туда мусор, игнорируя таблички, что выброс мусора запрещен. Обратились в полицию, позвонили участковому, меры никто не принимает", - заявил один из местных жителей.
Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в акимат Алматы.
Напомним, в Казахстане выявили свыше тысячи стихийных свалок в 2024 году.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?