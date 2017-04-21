В Астане завершился отопительный сезон

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В Астане завершился отопительный сезон20.04.2017
  • Фото: Телеграф
Общество  20:05

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Астане завершен отопительный сезон, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Как сообщили в акимате, работы по поэтапному отключению системы теплоснабжения будут проведены с 20 апреля, передает Kazakhstan Today.

Решение об окончании отопительного сезона принимается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов по Цельсию и выше в течение пяти календарных дней. Энергопередающие организации в течение трех дней оповещают потребителей через средства массовой информации об окончании отопительного сезона и о необходимости отключения системы отопления, оформляют акты отключения системы теплопотребления.
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