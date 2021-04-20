В Атырауской области демонтировали пограничное ограждение вдоль реки Кигач

АТЫРАУ. 19 АПРЕЛЯ - Пограничное ограждение в селе Коптогай Курмангазинского района Атырауской области демонтировано. Об этом сообщил аким Курмангазинского района Марат Мурзиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима, установленные вдоль реки Кигач пограничные знаки, накануне вызвавшие протест местных жителей, сейчас убраны, пишет "Ак Жайык"

13 и 16 апреля с местным населением велась разъяснительная работа. Сейчас рассмотрена возможность доступа к реке для водопоя скота и полива урожая. Для этого нет препятствий", - сказал Мурзиев.





По информации пограничной службы КНБ РК, установленные в мае 2013 года металлические ограждения между приграничными метками №23 и №24 заходят на территорию РФ на 10-70 метров. Поэтому инженерные работы будут проводиться в селе Коптогай с ограждениями, которые находятся на территории Российской Федерации в 1800 метрах.

С началом работ некоторые жители приграничного села Коптогай выразили недовольство, так как ограждение ограничивало их доступ к водоему. При этом в КНБ Казахстана опровергли распространяемую информацию о массовых протестах в данном районе.

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