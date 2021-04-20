В Атырауской области демонтировали пограничное ограждение вдоль реки Кигач

По словам акима, установленные вдоль реки Кигач пограничные знаки, накануне вызвавшие протест местных жителей, сейчас убраны, пишет "Ак Жайык".
13 и 16 апреля с местным населением велась разъяснительная работа. Сейчас рассмотрена возможность доступа к реке для водопоя скота и полива урожая. Для этого нет препятствий", - сказал Мурзиев.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области 14 апреля начались работы по возведению новых пограничных ограждений в селе Коптогай на границе Казахстана и России.
По информации пограничной службы КНБ РК, установленные в мае 2013 года металлические ограждения между приграничными метками №23 и №24 заходят на территорию РФ на 10-70 метров. Поэтому инженерные работы будут проводиться в селе Коптогай с ограждениями, которые находятся на территории Российской Федерации в 1800 метрах.
С началом работ некоторые жители приграничного села Коптогай выразили недовольство, так как ограждение ограничивало их доступ к водоему. При этом в КНБ Казахстана опровергли распространяемую информацию о массовых протестах в данном районе.
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