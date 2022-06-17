В АЗРК разъяснили, кто принимает решение об оплате за обслуживание домофона

В соответствии со статьей 42-1 Закона "О жилищных отношениях", собственники квартир, нежилых помещений на собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с содержанием общего имущества объекта кондоминиума", - напомнили в АЗРК.
По информации ведомства, собственники квартир могут на собрании инициировать вопрос перехода от абонентской к разовой оплате в случае поломки оборудования.
Кроме того, согласно пункту 22 правил, председатель объединения собственников имущества, или доверенное лицо простого товарищества, либо управляющий многоквартирным жилым домом, либо управляющая компания ежегодно выносят вопросы о перезаключении договора с действующим субъектом сервисной деятельности или выборе нового субъекта сервисной деятельности на собрание путем электронного голосования через объект информатизации ЖКХ или в бумажном виде", - сообщили в агентстве.
При этом договоры заключаются индивидуально с каждым жильцом, а срок договора составляет не более одного года, уточнили в агентстве.
Навязывание заключения соглашения или иные действия, препятствующие смене домофонной организации, могут быть рассмотрены АЗРК на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции, в том числе на предмет наличия признаков злоупотребления доминирующим положением", - подчеркнули в ведомстве.
Полное разъяснение АЗРК по вопросам домофонного обслуживания можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее АЗРК сообщило, что абонплату за домофоны можно не платить.