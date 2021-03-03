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В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

02.03.2021 25516
В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки
Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 марта 2021 года, передает Kazakhstan Today.
 

Атмосферные фронты, связанные с Северо-Западным циклоном сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК - пройдут осадки, в виде дождя и снега, ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере - с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, туман, гололед. 
 
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Западно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман. 
 
В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

 

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