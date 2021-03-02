Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и в ряде регионов

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Костанайской областях, а также в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 марта в Кызылординской области местами ожидается туман.

2 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

2 марта в Карагандинской области местами ожидается туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

2 марта в Восточно-Казахстанской области днем ожидаются осадки (дождь, снег). Днем местами гололед. Местами низовая метель, туман. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

2 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

2 марта в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте днем 2 марта ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

2 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Ранее "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды по Республике Казахстан на март 2021 года. По информации синоптиков, календарная весна в большинство регионов Казахстана придет вовремя.

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