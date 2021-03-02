Прогноз погоды на март: весна придет вовремя

Нур-Сутан. 1 марта. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил консультативный прогноз погоды по Республике Казахстан на март 2021 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, календарная весна в большинство регионов Казахстана придет вовремя.

Согласно консультативному прогнозу, в марте 2021 года на большей части РК, с прохождением циклонов и выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, ожидается повышенный фон температуры воздуха. На большей части республики среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус, лишь в северо-западной части республики - около нормы.

В течение месяца, с частой сменой циклонов и актициклонов, прогнозируются резкие перепады температуры воздуха. Контрасты температур могут составлять 10 градусов и более.

В начале месяца по республике с активной циклонической деятельностью прогнозируется неустойчивый характер погоды: ожидаются осадки (в юго-восточной части страны - сильные), усиление ветра (в северной половине с метелью), туманы и гололедные явления. Осадки в южной половине страны прогнозируются преимущественно в виде дождя, в северной половине - смешанные осадки (дождь, снег).

В течение первой декады по территории Казахстана прогнозируется колебание температуры воздуха: в северной половине днем от слабоположительных до отрицательных, в южной половине от +10+15 до 0,+7, на западе и северо-западе страны от -3-10 до -1+6.

В отдельные дни первой и второй декады, с влиянием холодных воздушных масс из районов Скандинавии и Сибири, в ночные часы столбики термометров могут понизиться в северной половине до -13-25, в южной половине до -5-15.

Во второй половине месяца, при волнах тепла в северных, центральных и восточных регионах страны, дневная температура воздуха будет повышаться в отдельные дни до +3+10; на юге и западе страны до +10+15, в третьей декаде до +15+25.

Количество осадков предполагается больше нормы, лишь на юго-востоке и на юго-западе страны около нормы (при норме 10-25 миллиметров на большей части страны, до 55-103 миллиметра в горных районах юга и юго-востока, на востоке 8-30 миллиметров).

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