В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

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НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Погоду большей части РК будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке днем сильные осадки (дождь, снег). Лишь на востоке и северо-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. На западе и юго-востоке, в центре страны ожидается туман, на юге пыльная буря, на западе и севере страны гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области на северо-западе области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, во второй половине дня гололед, низовая метель.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, на западе, юго-западе, северо-востоке и в горных районах области усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Туркестанской области ночью в горных районах, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах порывы 23 метра в секунду.

В Кызылординской области утром и днем на севере и в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Мангистауской области ночью на западе, северо-востоке области туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ночью на востоке области ожидается гололед, на севере области туман, днем на западе и севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожиается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на западе и северо-востоке ожидаются гололед, туман, на западе. На северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области на севере и западе гололед, низовая метель. Усиление ветра ночью на западе и днем на большей части области до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области на севере и западе туман. Днем на западе, юге и в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области на западе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области ночью туман.





В Алматы сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +18+20 градусов. В Нур-Султане ожидаются осадки, +8+10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.



