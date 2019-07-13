В четырех областях РК из-за жары объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде областей, передает Kazakhstan Today.

Днем 13 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара, 30-35 градусов, гроза, град, ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

13 июля утром и днем в Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, днем местами пыльная буря. Вероятность шторма составляет 95-100%, сообщили синоптики.

Кроме того, днем 13-14 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильная жара, 36 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Туркестанской области завтра местами ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду. Днем 13-15 июля на большей части области сохраняется сильная жара, 40-44 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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