В ДЧС Алматы рассылку в WhatsApp о сильном землетрясении назвали фейком

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - В ДЧС города Алматы голосовое сообщение в мессенджере "WhatsApp" о том, что в Алматы в ближайшие дни произойдет сильное землетрясение назвали фейком, передает Kazakhstan Today.

"Все силы и средства ДЧС пребывают в штатном режиме и в повышенную готовность не приводятся. Кроме того, на основании заседания еженедельной прогнозной комиссии Института Сейсмологии от 22 января текущего года, в период с 23 по 29 января 2020 года сильных толчков в Алматинском регионе интенсивностью 7 баллов и выше, не ожидается. Просим сохранять спокойствие", - сообщили в городском ДЧС.

Как сообщалось ранее, 19 января на территории Китая произошло землетрясение, в результате которого в Алматы ощущались подземные толчки силой 3-4 балла. 20 января еще два землетрясения произошло на территории Казахстана. Одно из них ощутили жители Текели и Талдыкоргана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства