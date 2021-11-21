НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - 19 ноября на Экибастузской ГРЭС-1 аварийно отключился блок №5 мощностью 500 МВт, а 20 ноября блок №8 мощностью 500 МВт на этой станции также был остановлен для проведения аварийного ремонта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с этим АО "KEGOC" сообщает, что по причине аварийного выбытия этих блоков 20 ноября в Единой электроэнергетической системе РК произошло снижение объема генерации на 1000 МВт, что привело к росту дефицита мощности в ЕЭС Казахстана до величины более 1500 МВт.

Сложившаяся ситуация может привести к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, с перегрузкой межгосударственных линий электропередач с угрозой возникновения системной аварии.

Для минимизации последствий снижения генерации и предотвращения системных аварий в ЕЭС РК, АО "KEGOC", по согласованию с Министерством энергетики РК, совместно с региональными электросетевыми компаниями будет произведено ограничение потребления электроэнергии промышленными потребителями. Перечень потребителей, подпадающих под ограничения согласован с местными исполнительными органами.

19 ноября в АО "KEGOC" прокомментировали информацию касательно майнинговой фермы, обнаруженной 18 ноября сотрудниками комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК в районе подстанции 500 кВ ЦГПП.