Туркестан. 15 марта. Kazakhstan Today - В городах Арысь и Кентау полностью восстановлена подача электроэнергии, передает Kazakhstan Today.

Однако ситуация в обоих городах стабилизировалась. Уже работает Кентауская городская тепловая электростанция. Отремонтированы линии электропередач.

В остальных трех районах работы по восстановлению электросетей продолжаются. О результатах ликвидации последствий стихийного бедствия техногенного характера доложили на аппаратном совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева.

Напомним, из-за непогоды оборвались линии электропередач, обрушилось более 2 тыс. опор электрических столбов. Без света остались более 20 тыс. абонентов.

Это редкое явление. Очень сильный дождь, ветер, лед, мороз. По области обрушилось более 2 тыс. электрических столбов. Мы должны принять меры", - подчеркнул глава региона на аппаратном заседании.

Умирзак Шукеев лично контролирует сложившуюся ситуацию. Он также поручил акимам пострадавших районов участвовать в восстановительных работах. Руководство компании "Онтустык Жарык Транзит" на совещании заверило, что ситуация в Ордабасинском районе в ближайшее время стабилизируется. В Отырарском и Бадибекском районах восстановительные работы продлятся месяц.

Месяц - это много. Все должно быть восстановлено в течение недели", - отметил Умирзак Шукеев.

Последние двое суток восстановительные работы идут круглосуточно. Работают более 20 бригад, 30 единиц техники и свыше 100 сотрудников энергетической компании.

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