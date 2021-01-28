В "Казахфильме" прокомментировали информацию о хищении почти 30 млн тенге при съемках сериала

В связи с публикацией в СМИ материалов с деталями расследования дела о хищении бюджетных денежных средств на проекте сериала "В потоках истории: обретая вечность. Касым хан", в целях внесения ясности пресс-служба "Казахфильма" официально заявляет следующее:
Расследование по делу о хищении средств на сериале было инициировано предыдущим руководством киностудии. Исторический сериал "В потоках истории: обретая вечность. Касым хан", где работал продюсером Куаныш Ахметов, был запущен в производство в 2018 году. Однако в связи с отказом от участия в проекте турецкого режиссёра Метина Гюная, в 2020 году проект сменил концептуальный формат и был трансформирован в полнометражный художественный фильм под рабочим названием "Улы дала таны". Вновь сформированную съёмочную группу возглавил режиссёр Акан Сатаев. В целях предотвращения нанесения ущерба имиджу проекта "Улы дала таны" мы подчёркиваем, что сериал и полнометражный фильм являются отдельными проектами", - отмечается в сообщении киностудии.
Как сообщалось ранее, департамент экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана завершил расследование по факту хищения 29,9 млн тенге при съемках исторического фильма.
По данным ведомства, директор филиала "Кинопроект "Касым хан" АО "Казахфильм" К. Ахметова в корыстных целях, с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере.
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