В "Казахфильме" прокомментировали информацию о хищении почти 30 млн тенге при съемках сериала

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - В киностудии "Казахфильм" имени Ш. Айманова прокомментировали информацию о хищении почти 30 миллионов тенге бюджетных средств при съемках сериала "Касым хан", передает Kazakhstan Today.

В связи с публикацией в СМИ материалов с деталями расследования дела о хищении бюджетных денежных средств на проекте сериала "В потоках истории: обретая вечность. Касым хан", в целях внесения ясности пресс-служба "Казахфильма" официально заявляет следующее:

Расследование по делу о хищении средств на сериале было инициировано предыдущим руководством киностудии. Исторический сериал "В потоках истории: обретая вечность. Касым хан", где работал продюсером Куаныш Ахметов, был запущен в производство в 2018 году. Однако в связи с отказом от участия в проекте турецкого режиссёра Метина Гюная, в 2020 году проект сменил концептуальный формат и был трансформирован в полнометражный художественный фильм под рабочим названием "Улы дала таны". Вновь сформированную съёмочную группу возглавил режиссёр Акан Сатаев. В целях предотвращения нанесения ущерба имиджу проекта "Улы дала таны" мы подчёркиваем, что сериал и полнометражный фильм являются отдельными проектами", - отмечается в сообщении киностудии .

По данным ведомства, директор филиала "Кинопроект "Касым хан" АО "Казахфильм" К. Ахметова в корыстных целях, с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере.

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