В Казахстане будет контролироваться содержание трансжиров в продуктах питания

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК сообщил, что с 1 января 2018 года, после переходного периода, вступил в силу новый норматив содержания трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции, передает Kazakhstan Today.

"Требования коснутся следующей масложировой продукции - маргаринов, спредов, топленых смесей, кулинарных жиров и заменителей молочного жира", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в комитете, теперь на потребительской упаковке маргаринов, спредов растительно-сливочных и растительно-жировых, смесей топленых растительно-сливочных и растительно-жировых, жиров специального назначения, в том числе жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей молочного жира и другой продукции, содержащей трансжиры, дополнительно должна содержаться информация о максимальном содержании в жировой фазе продукта насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот (в процентах от содержания жира в продукте).

"В соответствии с требованиями технического регламента "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011), оно не должно превышать 2% от общего содержания жира в пищевом продукте. Продукция, изготовленная до 1 января 2018 года, содержащая более 2,0 процентов трансизомеров жирных кислот, может находится в обороте на потребительском рынке в течение срока годности", - уточнили в ведомстве.

По данным комитета, определить содержание трансизомеров жирных кислот можно только лабораторным методами, которые проводятся лабораторными центрами Комитета охраны общественного здоровья и Казахской академии питания.

"В случае приобретения продукции, изготовленной после 1 января 2018 года, на маркировке которой отсутствует информация о содержании трансизомеров жирных кислот или их доля превышает установленный норматив (2%), потребитель может обратиться в территориальный орган Комитета охраны общественного здоровья. За нарушение требований технических регламентов, в том числе производство несоответствующей продукции, предусмотрены штрафы для субъектов предпринимательства - от 40 до 200 МРП (1 МРП = 2405 тенге)", - пояснили в Комитете охраны общественного здоровья.

Трансжиры содержатся в переработанных пищевых продуктах, маргаринах и бутербродных смесях, жареной пище, фастфуде и выпечке, пиццах, чипсах, печенье, картофеле фри, куриных нагетсах и другой продукции. А образуются они при промышленной переработке жиров и масел - во время процесса частичной гидрогенизации, с помощью которого жидкие масла переводятся в твердое состояние.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что потребление трансжиров приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, абдоминальному ожирению, диабету, болезни Альцгеймера, раку груди, нарушению репродуктивных функций, желчнокаменной болезни и настаивает на устранении трансжиров из продуктов питания и заменой их альтернативными источниками жира.

Во многих странах уже ввели запрет на использование и содержание трансжиров, в том числе Швейцария, Австрия, Исландия, Венгрия, Норвегия, Швеция, Дания, где установили верхний предел содержания промышленных трансжиров на уровне 2 г на 100 г жира, то есть 2% суммарного жира.

"Такая же планка установлена и в Казахстане, а также в других государствах-членах Евразийского экономического союза", - отметили в Комитете охраны общественного здоровья.

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