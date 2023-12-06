Непогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутовНепогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутов
05.12.2023, 13:45 29061
В Казахстане изучают вопрос влияния сериала "Слово пацана" на молодежь
Фото: Wink
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские эксперты изучают сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" и его влияние на молодое поколение, сообщил на брифинге после заседания правительства министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.
Мы сейчас изучаем этот вопрос. Каких-то преждевременных выводов делать не хотим. Наше министерство подключило несколько своих экспертов из Министерства информации. Изучается вопрос, при необходимости, возможно, какие-то решения будут приняты", - рассказал министр науки.
Он добавил, что сегодня действительно очень много информации вокруг сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Чиновники из России - страны, где был снят сериал, уже сделали несколько заявлений о нем.
Многие зрители возмущены сценами жестокости в сериале. Существуют предположения, что популярность сериала скажется на криминальной статистике в Казахстане.
По мнению министра просвещения Гани Бейсембаева, "такие произведения не должны иметь места в нашей стране". При этом на уточнение журналиста, запретят ли просмотр этой картины вовсе, глава Минпросвета тоже отметил необходимость изучения этого вопроса экспертами.
Журналисты спросили глав ведомств, смотрели ли они сами этот сериал - оказалось, что нет.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?".
Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
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05.12.2023, 19:00 17421
Saxo Bank предрек конец капитализма и победу Кеннеди
Конец капитализма в США, победа Кеннеди-младшего на выборах и нефть по 150 долларов за баррель
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Датский Saxo Bank в очередной раз представил "шокирующие прогнозы". Среди маловероятных, но все же возможных событий в наступающем 2024 году - конец капитализма в США, победа Кеннеди-младшего на выборах и нефть по 150 долларов за баррель, сообщает РБК.
Подборка предсказаний на 2024 год под названием "Конец пути" призвана показать, как мир приближается к концу "старой нормальности" и как продвинутые технологии "решают старые проблемы, но одновременно создают новые, возможно, более опасные". По мнению экспертов, движение по пути, по которому мир следовал после финансового кризиса 2008 года (стабильная геополитика, низкие инфляция и процентные ставки) было нарушено во время пандемии COVID, и в следующем году ожидает "неопределенное будущее".
В середине 2024 года стоимость нефти подскочит до 150 долларов за баррель. Резкий рост цен подстегнет реструктуризацию экономики Саудовской Аравии, она будет направлена на превращение страны в "центр туризма, отдыха и развлечений". На этом фоне королевство предпримет успешную попытку выкупить у УЕФА права на проведение Лиги чемпионов, одного из самых престижных футбольных турниров в мире, и преобразует соревнование в мировую Лигу чемпионов.
В Saxo Bank ожидают роста популярности препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для борьбы с лишним весом, который уже считается "чудо-лекарством от ожирения". Цены на препараты упадут, а в некоторых странах их внесут в список жизненно важных. Однако, предупреждают авторы прогноза, из-за простоты приема таблеток люди откажутся от физических упражнений и начнут есть больше нездоровой пищи. Производство лекарств превысит спрос, на этом фоне "в мире вырастут показатели ожирения и связанные с ним проблемы со здоровьем, что приведет к снижению уровня производительности".
В преддверии президентских выборов 2024 года правительство США будет вынуждено увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику и избежать общественных волнений. Инфляционное давление в стране сохранится, а иностранные инвесторы продолжат выводить капитал; в связи с этим спрос на гособлигации будет слабым, "что спровоцирует резкий скачок доходности" по ним. В попытке нормализовать стоимость заимствований правительство освободит доходы по гособлигациям от налогов.
Этот шаг будет свидетельствовать о конце капитализма, поскольку деньги перейдут от частных корпораций к государству", - считают аналитики.
В 2024 году на президентских выборах в США победу впервые одержит независимый кандидат - Роберт Кенннеди-младший. Его популистские заявления, направленные "против разжигающих войну демократов и корпоративных элит", найдут отклик у сторонников как Демпартии, так и Дональда Трампа, кандидата от республиканцев.
Новая политическая эра в США начнется с резкого разворота от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам", - говорится в прогнозе.
Saxo Bank ожидает, что генеративный ИИ, который рассматривают как способ повышения производительности, станет угрозой нацбезопасности - по мнению аналитиков, возможен сценарий, при котором в одной из развитых стран мошенники смогут использовать технологию дипфейка в отношении высокопоставленного чиновника, чтобы получить доступ к сверхсекретной информации.
Банк Японии откажется от жесткой верхней границы доходности госбондов, что "вызовет разгром на мировых рынках облигаций".
В Евросоюзе введут налог на богатство в размере 2% для миллиардеров, что вызовет шок в индустрии: спрос на предметы роскоши снизится, обвалятся акции компаний люксового сегмента, например LVMH, Porsche и Ferrari.
05.12.2023, 17:45 22626
В ЗКО 14 директоров школ наказали за доступ учеников к запрещенному интернет-контенту
Сейчас во всех учреждениях образования района установлены ограничения к доступу на подобные сайты
Фото: Depositphotos
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Уральск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 14 директоров школ наказали за доступ учеников к запрещенному интернет-контенту, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено наличие возможности свободного посещения несовершеннолетними различных сайтов суицида и сцен насилия. Таким образом, за допущенные нарушения внесен акт прокурорского надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области, по результатам которого к административной ответственности (...) привлечены 14 директоров школ", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что на сегодняшний день актом прокурорского надзора во всех учреждениях образования района установлены ограничения к доступу на подобные сайты.
Ранее сообщалось, что в сотнях школ Алматинской области ученики имели доступ к порнографическим и суицидальным сайтам.
05.12.2023, 16:46 22666
Как будут работать платные парковки в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы подготовил проект изменений и поправок в постановление "Об утверждении правил организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, коммунальная платная автостоянка будет иметь дорожную разметку синего цвета.
Автопарковки тротуарного типа, размещаемые на обочинах автомобильных дорог в пределах полосы отвода улиц, оснащаются сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, предназначенными для учета времени парковки транспортных средств (мобильные комплексы, фото-, видеофиксация и учет времени парковки).
Как пояснили в акимате, вышеуказанные средства и приборы внедряются в связи с тем, что 98% оплаты приходится на безналичный расчет.
В настоящее время редко кто носит с собой наличные деньги благодаря бесконтактным платежам с помощью смартфона, такие как QR-платежи. Сегодня сканер QR-кода встроен во все смартфоны, поэтому QR-код стал одним из самых доступных, удобных и быстрых средств безналичной оплаты, ведь оплата по QR-коду отличается от приема платежей по картам без дополнительных инструментов. В свою очередь содержание электронных терминалов, инкассация денег из электронных терминалов, а также обеспечение их безопасность требуют дополнительных финансовых затрат", - пояснили в ведомстве.
Коммунальные платные автостоянки (автопарковки, паркинг) площадочного типа, размещаемые на открытых (без наружных ограждений) или закрытых (с наружными ограждениями) прилегающих к автомобильной дороге земельных участках, оснащаются:
- сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, предназначенными для учета времени парковки транспортных средств (мобильные либо стационарные комплексы, фото-, видеофиксации и учета времени парковки).
- электронными устройствами, отображающими количество свободных мест.
Публичное обсуждение данного документа продлится на сайте "Открытые НПА" до 20 декабря.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
05.12.2023, 09:38 34991
Застройщика в Актау подозревают в присвоении почти 400 млн тенге средств дольщиков
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Актау. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО "Багис" по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен", расположенного в Актау.
Следствием установлено, что директор ТОО в период с марта 2017 года по сентябрь 2022 года под предлогом завершить строительство жилого комплекса присвоил денежные средства 119 дольщиков в крупном размере на сумму почти 400 млн тенге. В отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В настоящее время проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
05.12.2023, 08:42 38786
Непогода в Астане: школьников перевели на дистанционку, приостановлено движение пригородных маршрутов Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в связи с ухудшением погодных условий 5 декабря учащиеся 0-11-х классов и студенты I-II курсов колледжей первой смены переведены на дистанционное обучение, сообщили в столичном акимате.
По данным РГП "Казгидромет", в Астане 5 декабря ожидается метель, гололед, усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.
В столице наблюдается ухудшение погодных условий, в том числе порывистый ветер и гололед. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме и принимают все меры по предотвращению образования наледи на дорогах, проинформировали в акимате.
Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются песко-соляной смесью.
В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улицах во избежание несчастных случаев.
В связи с ухудшением погодных условий (гололед) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.
CTS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.
Кроме того, в связи с закрытием трасс временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов.
Дополнено 05.12.2023, 09.20
По данным департамента полиции Астаны, с 07.00 до 09.00 утра в столице зарегистрировано порядка 30 дорожно-транспортных происшествий. За ночь с 20.00 до 07.00 зарегистрировано порядка 63 дорожно-транспортных происшествий.
В полиции призывают водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение, соблюдать дистанцию.
Дополнено 05.12.2023, 11.50
В Астане школьников второй смены также перевели на дистанционку, сообщает пресс-служба управления образования столицы.
В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря 2023 года учащиеся 0-9-х классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - проинформировали в пресс-службе.
04.12.2023, 14:52 67236
Администрация штрафстоянки незаконно взимала плату с автовладельцев в Алматинской области
Специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть бесплатными для граждан
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Конаев. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области пресекла незаконное взимание платы с участников административного производства за хранение автомобилей на специальных стоянках, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как рассказали в областной прокуратуре, в Енбекшиказахском районе с двухтысячных годов отсутствует государственная штрафстоянка. Сотрудники дорожной полиции вынуждены были доставлять транспортные средства на частную штрафстоянку. Выяснилось, что ее владельцы в течение продолжительного времени незаконно взимали плату в размере 1500-2000 тенге за сутки.
Отмечается, что у штрафстоянки отсутствуют правоустанавливающие документы и договоры с местным исполнительным органом. Согласно нормам закона специальные стоянки должны содержаться за счет местного бюджета и быть бесплатными для граждан, пояснили в пресс-службе.
После вмешательства прокуратуры была организована бесплатная спецстоянка.
На сегодня прокуратурой принимаются меры по возврату автомобильных средств владельцам, которые не могли забрать свои автомобили своевременно из-за скопления задолженности", - заключили в ведомстве.
04.12.2023, 13:03 72616
Дело Бишимбаева разместили на сайте ООН
Фото: primeminister.kz
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Дело об убийстве жены экс-министра Куандыка Бишимбаева прокомментировала заместитель председателя мажилиса Дания Еспаева в кулуарах конференции Диалога женщин Центральной Азии.
Она отметила, что трагедия с участием экс-министра Куандыка Бишимбаева стала достоянием мировой общественности, сообщает Zakon.kz.
Я уже знаю, что эта история размещена на сайте ООН. Но поверьте мне, такое могло случиться в любой стране. Просто так совпало. Очень жаль, что вообще эта история произошла. Я приношу свои глубокие соболезнования. Каждый раз, когда читаю в социальных сетях эту историю, у меня сердце сжимается", - заявила Еспаева.
По ее словам, обычно такие трагедии происходят в неблагополучных семьях.
Но здесь, когда обеспеченная семья, образованный человек, и такое совершено - это ужасно. Этого не должно было быть вообще в природе", - отметила депутат.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью.
04.12.2023, 10:34 70146
Трагедия на шахте АТМ: генпрокурор высказался о несовершенстве системы обеспечения безопасных условий труда
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время по фактам последних аварий на шахтах "АрселорМиттал Темиртау" проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ), которые находятся на контроле прокуратуры. Об этом заявил генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос.
Подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем. К примеру, диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников (от предупреждения до штрафа не более 500 тысяч тенге) для субъектов крупного бизнеса несущественно, поэтому методы их "дисциплинирования" не срабатывают", - отметил Берик Асылов.
Кроме того, по его словам, в подзаконных актах отсутствуют нормы, допускающие ежегодные проверки предприятий, где отмечались факты травматизма и грубые нарушения правил техники безопасности.
Ваш депутатский запрос в части принятия законодательных мер находится на рассмотрении правительства Республики Казахстан, в том числе в рамках разработанных и направленных депутатами парламента мажилиса Республики Казахстан поправок в законодательные акты", - сообщил Берик Асылов.
Он добавил, что Генеральная прокуратура готова оказать содействие в обсуждении этих вопросов с учетом правоприменительной практики.
Относительно введенного моратория сообщаем, что указом президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 прекращены проверки и профилактический контроль с посещением только субъектов малого и микропредпринимательства. Таким образом, ограничения на проведение проверок субъектов крупного предпринимательства (в том числе крупных промышленных предприятий) не распространяются", - отметил генпрокурор.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
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