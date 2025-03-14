В Казахстане количество ДТП увеличилось в два раза

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента РК Марат Кожаев сообщил, что количество аварий на дорогах Казахстана увеличилось вдвое, передает корреспондент агентства.





По данным правоохранительных органов, за 12 месяцев 2024 года в стране зарегистрировано 31 597 ДТП. Рост составляет почти 99%. Количество травмированных возросло на 109%. Также отмечается рост погибших на 1,4%. Особую тревогу вызывает тот факт, что возросло число пострадавших и погибших детей: раненых - на 133,7%, погибших - на 3,5%", - сообщил Марат Кожаев.





Как отметил сенатор, самая частая причина аварий - это низкий уровень подготовки водителей: 96% всех ДТП произошли в результате нарушений правил дорожного движения.





Значительная часть водителей, допускающих нарушения, не обладают достаточными знаниями и навыками управления транспортными средствами, что обусловлено пробелами в системе подготовки и контроля за автошколами", - считает депутат.





По его словам, устаревшая дорожная инфраструктура и отсутствие современных стандартов безопасности является ключевым фактором высокой смертности на трассах, особенно на республиканских.





Обеспокоенность также вызывают факты систематического нарушения процедуры выдачи водительских удостоверений", - подчеркнул сенатор.





Марат Кожаев предложил ввести государственный контроль за автошколами и обновить программы обучения; пересмотреть порядок сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения и ввести испытательный срок для новых водителей; обеспечить строительство разноуровневых пешеходных переходов, освещение тротуаров в населенных пунктах, через которые проходят республиканские дороги; ввести обязательные предрейсовые медицинские осмотры в таксопарках, включая тестирование на алкоголь и наркотики; ввести требование по установлению в такси GPS, тахометра для мониторинга режима труда и отдыха водителей; а также создать цифровой реестр такси и включать в него нарушителей.





Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане, результаты которого показали, что на 11,5 млн казахстанцев единый часовой пояс повлиял отрицательно





По словам президента центра, биофизика, кандидата психологических наук, социолога, члена общественного совета по госфинансам Минфина Жанар Джандосовой, после перевода времени увеличилось количество ДТП и ухудшилась безопасность. 50% опрошенных в центре, 80-90% на востоке отмечают ухудшение безопасности на улицах после пяти часов вечера. Количество ДТП выросло в два раза в ВКО, Абайской области, Алматы, Астане, Павлодаре.