В Казахстане на 1 августа более 622 тысяч человек получили АСП

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - По состоянию на 1 августа 2022 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 622,6 тысячи человек из 121,1 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 83,8 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума", - уточнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

На 1 августа 2022 года 169,5 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе т.г. гражданам, получавшим АСП в IV квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на I квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал электронного правительства.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства (egov.kz).