В Казахстане начали разработку вакцины против коронавируса

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - Национальный центр биотехнологии и Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности начали совместную работу по созданию вакцины против коронавируса COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По поручению Министерства образования и науки Национальный центр биотехнологии и Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности начали совместную работу по созданию вакцины против коронавируса COVID-19.

В рамках программы по разработке вакцины будут созданы 5 кандидатных вакцин на основе использования самых передовых биотехнологических и генно-инженерных методов. Подобные технологии используются мировыми лидерами в сфере производства вакцин. Из пяти видов кандидатных вакцин будет выбрана наиболее эффективная и технологичная вакцина для проведения клинических испытаний. Многие страны мира также объявили о разработке собственной вакцины, однако все эти разработки потребуют клинических испытаний и будут завершены не ранее, чем через год. До получения вакцины крайне важно не допустить лавинообразного распространения вируса COVID-19. А это зависит не только от принимаемых государством мер, но и от каждого человека. Поэтому необходимо соблюдать все рекомендованные меры профилактики", - сообщили в НИИ проблем биологической безопасности.

Вспышка коронавирусных инфекций в мире происходит регулярно: в 2002 году в Китае возник SARS (тяжелый острый респираторный синдром), в 2012 году в Саудовской Аравии появился MERS (ближневосточный респираторный синдром) и в 2019 году в Китае был выявлен коронавирус COVID-19, который приобрел пандемический характер. Зарубежные эпидемиологи предполагают, что ввиду высокой контагиозности (заразности) коронавирусная инфекция COVID19 может принять сезонный характер. Поэтому необходимой мерой для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Казахстана является создание вакцины", - сообщается на сайте coronavirus2020.kz .

Отмечается, что в Национальном центре биотехнологий и Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности накоплен достаточный опыт, имеются современная научная база и высококвалифицированный персонал, позволяющие решать задачи, связанные с разработкой технологий изготовления, испытанием и обеспечением страны отечественными препаратами, не уступающими по эффективности зарубежным аналогам.

Так, в конце января учеными Национального центра биотехнологий в течение 6 дней была разработана надежная высокочувствительная тест-система, позволившая оперативно выявлять случаи заболевания коронавирусом COVID-19. Эффективность и высокая чувствительность казахстанской тест-системы подтверждена при сравнении с полученными российскими и китайскими диагностикумами", - говорится в сообщении.

Кроме того, Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК (поселок Отар Жамбылской области) были разработаны вакцины против птичьего и свиного гриппа. Более чем за 60-летнюю историю в НИИПББ накоплен огромный опыт работ в области биологической безопасности, биотехнологии, вирусологии, микробиологии, иммунологии. Учеными НИИПББ разработано и внедрено более 60 наименований препаратов, в том числе 30-вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов. В этом институте имеется уникальная база генетической библиотеки вирусов.





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