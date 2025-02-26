В Казахстане намерены оградить детей от информации про секс-меньшинства в онлайн-пространстве

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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 1 марта 2024 года Казахстан перевели на единый часовой пояс UTC+5. Прошел почти год, однако многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время.





Большинство жителей Казахстана изначально выступали против перевода времени. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. Также проводился опрос на сайте ИА "Kazakhstan Today", который показал, что свыше 60% респондентов против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Однако правительство приняло решение без учета мнения населения, и 1 марта 2024 года в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.









Сразу же после перевода стрелок произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта, у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.





Также после перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.





Множество казахстанских и зарубежных экспертов, медиков, психиатров объяснили, что ухудшение самочувствия и нарушения сна связаны с переводом времени, а нарушение циркадных ритмов может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья.





В частности, ведущий хронобиолог США Мэри Карскадон предупредила о возможном усилении воспалительных процессов в организме, которые могут вызывать осложнения по здоровью. Она отметила, что для организма это экстремальная ситуация. По ее словам, тяжелее всего придется подросткам ввиду их биологических особенностей.





Потому что в подростковом возрасте циркадные ритмы сдвигаются в более поздний период, поэтому им гораздо тяжелее просыпаться рано и засыпать рано. Как следствие, подростки подвержены еще больше состоянию постоянного джетлага, что ухудшает длительность их сна, что далее влияет на их когнитивные возможности, регуляцию эмоций", - сказала эксперт.

Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов отметил, что часть людей испытывает реальные симптомы последствия перевода времени, у части людей может сработать эффект ноцебо.





На примере Астаны, если солнце встает в 04.00, светать начинает в 03.00 - свет попадает на сетчатку глаза, подавляя секрецию мелатонина, даже через закрытые веки, и организм просыпается. Лучше сдвинуть рассвет на час-два позже. Некоторые исследования говорят, что ночью и днем меняется магнитное поле, что может также подавать сигнал организму о том, что пора вставать... Вторая проблема - раньше начинает темнеть, и люди недополучают световых часов и витамина D. При недостатке солнечного света в темное время года может развиваться сезонное аффективное расстройство - сезонная депрессия", - говорит эксперт.





Психиатр высшей категории, психотерапевт, нарколог, член психотерапевтической лиги России и Казахстана Евгения Скрыль рассказала , что "перевод времени и раннее наступление темноты оказывают значительное влияние на психику человека, особенно в контексте психиатрии".





Эти изменения могут влиять на циркадные ритмы и вызывать определенные психические состояния и заболевания. Циркадные ритмы - это биологические часы организма, которые регулируют сон, бодрствование, выработку гормонов и температуру тела. Перевод времени или уменьшение дневного света может дезорганизовать эти ритмы. Нарушения циркадных ритмов связаны с проблемами сна, тревожностью, депрессией и снижением когнитивных функций", - сообщила эксперт.





Кроме того, казахстанцы после перевода времени стали отмечать рост потребления электроэнергии, а вместе с возросшими тарифами счета в квитанциях значительно выросли. Однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.





Граждане запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. Были проведены публичные слушания на площадке Министерства торговли и интеграции. Граждане задавались вопросом - почему такой важный для всего общества вопрос рассматривается Министерством торговли, а не Министерством здравоохранения и Министерством труда и соцзащиты.





Авторы петиции указали на множество нарушений при принятии данного решения. Было отмечено, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Не удалось найти в открытом доступе исследований казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.

Аргументы авторов петиции не были услышаны, и Минторговли в августе отказало в ее удовлетворении.





Несогласные с таким исходом граждане начали сбор живых подписей. В результате активисты направили депутатам более 90 тыс. живых подписей за возврат прежнего времени. Депутаты признали, что решение о введении единого часового пояса не проанализировано и недоработано.





С началом учебного года родители учащихся со второй смены школьников стали жаловаться на то, что в связи с ранним наступлением темноты последние уроки в школах проходят, когда за окном уже темно, уставшие дети засыпают на уроках, а потом в полной темноте возвращаются домой, что крайне небезопасно.





Инициаторы введения единого часового пояса в ходе рассмотрения петиции заявляли, что при переводе времени был проведен анализ международных исследований. В ходе общественных слушаний вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что Минздрав по данному вопросу научные исследования в Казахстане не проводил.





Сторонники единого часового пояса при обосновании решения ссылались на рекомендации Международного альянса за естественное время (IANT). При этом в ходе рассмотрения петиции они почему-то умолчали о рекомендациях альянса также перевести часы в западных регионах страны и установить там часовой пояс UTC+4. Исходя из этого в настоящее время запад Казахстана живет в неправильном часовом поясе. Почему данные рекомендации IANT не были учтены, остается под вопросом.









В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 млн тенге, но позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Фракция AMANAT провела заседание, на котором члены партии предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.





Перевод времени затронул абсолютное большинство населения страны. И - да, решение о переводе времени приняли без всяких научных исследований. Нельзя же считать научным исследованием список литературы, которую, вполне вероятно, никто и не читал. Зато петицию, набравшую более 50 тысяч подписей, отклонили без весомых научных аргументов. А вот для того, чтобы хотя бы поставить вопрос о возвращении прежнего часового пояса, как заявили в правительстве, нужно проводить многолетние исследования. И что самое важное, на эти исследования выделят бюджетные деньги и кто-то хорошо заработает", - цитирует "Караван" эксперта Дениса Данилевского.





Между тем исследовательские организации уже провели опросы населения на данную тему. Результаты социологического исследования центра "Сандж" о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.









опросе , проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.





Также о необходимости отмены единого часового пояса в Казахстане заявил астрофизик Виктор Тейфель.





В нашей практической деятельности мы почти никогда не используем точные значения среднего солнечного времени и тем более истинного и ориентируемся именно по поясному времени. Как нетрудно увидеть, на нашу страну приходится два полных часовых пояса и, кроме того, запад попадает частично в еще один предыдущий часовой пояс, а восток в последующий. Собственно, даже не вникая в сущность часовых поясов, основываясь только на долготно-временной протяженности территории Казахстана, легко понять, что всему населению республики жить по одному и тому же времени, единым образом установленному на всех часах, и работать в одном временном режиме - не только нелепо, но и неприемлемо по самым разным причинам, влияющим на условия и качество жизни", - сообщил эксперт.





Он отметил, что даже при разном поясном режиме времени восточные окраины Казахстана оказываются на западном краю шестого пояса, и только установленный дополнительный декретный час немного компенсировал некомфортность для них положения в этом поясе.





Без всяких сложных измышлений очевидна простая истина: если на востоке Казахстана по установленному нашими чиновниками единому времени в 7 часов утра Солнце уже светит над горизонтом, то в эти же 7 часов на западе Казахстана до восхода Солнца еще более двух часов. И наоборот, вечер по одним и тем же часам на востоке наступает на два с лишним часа раньше, чем на западе. Естественно, это сопровождается физиологическим, психологическим и бытовым дискомфортом, не говоря уже о возникновении других, в том числе экономических, проблем", - сказал астрофизик.





Еще одна надежда вернуть прежнее время появилась у казахстанцев после подачи жителем ВКО юристом Серикжаном Ахметжановым иска к правительству об отмене постановления о переходе страны на единый часовой пояс. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Также ряд граждан подавали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.





В начале года президент Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу установления в Казахстане единого часового пояса и не утихающих дискуссий по этому поводу.





Вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения", - заявил глава государства.





Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор. Казахстанцы с надеждой ждут 1 марта и верят, что правительство прислушается к их требованиям вернуть прежнее время.