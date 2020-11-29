В Казахстане не работают базы ЦОНов

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Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане полностью отключены базы всех ЦОНов. В отделениях скопились очереди, люди не могут получить государственные услуги, передает корреспондент агентства.

Как сообщил информированный источник, всем ЦОНам по Казахстану была сделана рассылка о том, что база данных не работает. Дозвониться в АО "Национальные информационные технологии", ответственное за функционирование информационных систем, не удается.

Отметим, что оказание услуг в ЦОНах, которые должны работать сегодня до 20.00, приостановлено. В отделениях скопились большие очереди. Система не работает уже в течение часа, и сегодня она отключалась уже несколько раз.

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