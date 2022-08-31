В Казахстане отмечается День Конституции

В День Конституции во всех областях и городах республики проходят массовые праздничные гулянья и концерты. В этом году казахстанцы на праздник отдыхают три дня подряд - с 28 по 30 августа.
Конституция Республики Казахстан принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года.
За годы независимости Конституция Казахстана неоднократно дополнялась.
Напомним, в середине марта 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затронули более чем 30 статей Основного закона.
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.