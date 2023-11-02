В Казахстане питьевое молоко подорожало на 20% за год   

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,Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





В Астане состоятся крупные общественно-политические мероприятия с участием глав зарубежных государств





1 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит в республику президента Франции Эмманюэля Макрона.





2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.





3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный, X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии примут участие лидеры государств - членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита будут участвовать главы государств - наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.





В связи с предстоящими мероприятиями полиция переведена на усиленный вариант несения службы, по периметру столицы выставили блокпосты.





Прогноз погоды на ноябрь 2023 года





Начало заключительного месяца осени порадует еще теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохранятся неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром. Лишь на западе и юге республики - в начале ноября, а с середины первой декады на большей территории РК прогнозируется прекращение осадков.





Температурный фон будет меняться в следующих пределах:





в западных регионах страны пока еще довольно тепло, основной фон температуры воздуха ночью +2, +10°С, днем +12, +18°С;

на северо-западе РК (Актюбинская область) ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0, +8°С до -5, +5°С, днем от +7, +12°С, на юге области +15°С, до +5, +10°С;

в северной половине, в центре, на востоке Казахстана - ночью от -5+2°С, до +3+8°С, днем от +3+12°С до -2+3°С;

в южных регионах - ночью от -5, +5°С до +3, +8°С, днем воздух прогреется от +8, +13°С до +12, +17°С, в отдельные дни до +20°С.





В конце первой декады в начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет.





Во второй и третьей декадах ноября погода также ожидается изменчивой, частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.





В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца, столбики термометров в самые холодные дни понизятся:





в северной половине РК - в ночные часы до -15, -22°С, днем до -5, -13°С;

в южной половине и на юго-западе страны - ночью до -3, -12°С, днем до -1, +5°С.





А в самые теплые дни во второй и в третьей декадах при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря потеплеет:





в северной половине днем до +3, +10°С;

в южной половине республики днем до +8, +17°С;





По предварительному прогнозу, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы - на юге области Жетысу и в юго-восточной половине Алматинской области. Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, меньше нормы - в Кызылординской, на большей территории Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Улытау.





Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступает в силу 10 ноября 2023 года





Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года.





Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней.





В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, то нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность", - сообщили в МИД РК .





Школьников из социально уязвимых семей будут бесплатно кормить по цифровым ваучерам





Пилотный проект Министерства просвещения будет действовать с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024 года. Услугополучатель может скачать приложение "Социальный кошелек" через ссылку, указанную в SMS-сообщении, либо найти его в ранее скачанном приложении eGov Mobile. Цифровые ваучеры формируются автоматически в "Социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей. Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой, для дальнейшего ведения учета и фиксации питания.





Для использования ваучера услугополучатель генерирует QR-код в соцкошельке и передает его учащемуся в электронном виде, а в столовой его считывает работник. После использования цифрового ваучера в разделе "История" в кошельке отображается статус его использования. Право на получение ваучеров имеют: дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи; дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.





Помимо получения ваучеров, услугополучатель может оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы e-Otinish.





По данным Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. Родителям и законным представителям детей разосланы SMS-сообщения и активирован 331 ваучер.





Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов





Запрет вводится сроком на шесть месяцев. Приказ вводится в действие с 7 ноября 2023 года.





Власти Казахстана продлят запрет на вывоз угля для недопущения дефицита





Запрет продлевается в целях исключения дефицита угля для населения в период прохождения отопительного сезона. Запрет продлевается с 26 ноября на шесть месяцев на: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701); лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).





На казахстанско-российской границе внедрят электронную очередь для автомобилей





С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе планируется запуск пилотного проекта по внедрению системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.





Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным. Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах. Это обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.





В рамках пилотного проекта перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильный пункт пропуска "Бидаик", с 1 ноября 2023 года необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat. Для этого необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска "Бидаик", указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.





Во избежание непредвиденных ситуаций Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди для пересечения казахстанско-российской границы через пункт пропуска "Бидаик".





Бесплатное чипирование домашних животных в Алматы





С 1 ноября в Алматы запустят программу бесплатного чипирования и регистрации домашних животных. Она продлится до 20 декабря 2023 года. В рамках программы по Алматы предусмотрено чипирование и регистрация 15 тысяч домашних животных (собак и кошек).





Фото: акимат Алматы





Атырауский НПЗ после ремонта выйдет на полную мощность в начале ноября





Выход Атырауского нефтеперерабатывающего завода на полную проектную мощность запланирован на первую декаду ноября, сообщает пресс-служба завода.





В рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ на дымовых трубах технологических печей произведены все необходимые работы для монтажа оборудования АСМ", - проинформировали пресс-службе.





Сообщается, что на заводе в рамках промежуточных итогов планово-предупредительных работ произведен запуск первой очереди технологических установок. Суточная переработка нефти составляет 9500 тонн, также начато производство товарной продукции: автобензинов - 1200 тонн в сутки, дизельного топлива - 1500 тонн в сутки", - добавили в пресс-службе.