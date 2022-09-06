В Казахстане прекращено порядка 1,5 тысячи незаконно начатых уголовных дел в отношении бизнеса

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НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Прокурорами Казахстана установлено, что отдельными органами следствия широко практиковалось возбуждение дел против бизнеса на основании заключений штатных специалистов. В уголовную орбиту вовлекались сотни предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Генеральной прокуратуры, только с 2021 года было прекращено порядка 1,5 тысячи незаконно начатых уголовных дел. При этом в офисах проведено 2 тысячи обысков и выемок, арестовано имущество 60 предпринимателей.

Как подчеркнули в ведомстве, "их выводы не были подкреплены достаточными данными и зачастую опровергались судебными экспертами".

В этой связи в целях минимизации фактов вовлечения добросовестного бизнеса в уголовную орбиту Генеральной прокуратурой выработаны дополнительные меры по оперативному пресечению незаконных действий и решений органов уголовного преследования. Генеральным прокурором всем органам уголовного преследования направлено указание, детально регламентирующее порядок регистрации досудебных расследований в отношении субъектов предпринимательства", - рассказали в пресс-службы.

В частности, прямо запрещено регистрировать в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) заявления и сообщения, имеющие гражданско-правовой характер.

Принципиально новым требованием является запрет на регистрацию досудебного расследования в отношении субъекта предпринимательства в период действия сроков для обжалования актов проверки, ревизии или аудита.

Также закреплен запрет на расследование фактов, связанных с получением предпринимателем прибыли в результате экономии средств, если это отрицательно не повлияло на качество выполненной работы. В первую очередь это касается работ по государственным закупкам и тендерам квазигосударственных компаний.

Ранее сообщалось, что более 1,7 тысячи предпринимателей пожаловались на нарушения со стороны госорганов с начала года.



