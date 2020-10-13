В Казахстане цифровизируют услуги по линии земельных отношений

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Еще пять государственных услуг по линии земельных отношений в Казахстане переведены в онлайн формат, передает Kazakhstan Today.

Теперь такие услуги, как "Предоставление сведений из государственного земельного кадастра", "Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка", "Согласование проектируемого земельного участка графическим данным АИС ГЗК", "Изготовление и выдача актов на земельный участок", "Предоставление сведений о качественном состоянии земельного участка", станут доступны на портале электронного правительства egov.kz", - сообщает пресс-служба АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В компании рассказали, что в настоящее время все необходимые нормативно-правовые акты утверждены соответствующими госорганами, а услуги запущены в тестовом режиме на портале egov.kz. После вступления НПА в законную силу, получить данные услуги на портале сможет любой желающий.

По словам заместителя председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Мади Саданова, услуги по линии земельных отношений всегда отличались сложностью их получения.

Большинство услуг по земле предоставлялись исключительно в бумажном варианте и только при личном посещении услугополучателя фронт-офисов госкорпорации. В век цифровых технологий, быть привязанным к месту жительства, ждать результата услуги по несколько дней, а то и недель, конечно, не лезет ни в какие рамки. Поэтому мы пересмотрели сроки оказания самых востребованных услуг по линии земельных отношений и минимизировали их. Кроме того, доступность на портале egov.kz позволит получать их без привязки к месту жительства, то есть в любой точке мира. Главное условие - иметь Электронно-цифровую подпись", - рассказал Саданов.

Так, если раньше срок согласования проектируемого земельного участка графическим данным АИС ГЗК составлял 15 календарных дней, то сейчас он сократился до 7 рабочих дней. Срок изготовления идентификационного документа сократился с 6 рабочих дней до 4. Сроки предоставления сведений из государственного земельного кадастра сократились с 3 рабочих дней до 15 минут. И так по всем пяти услугам.

Стоит отметить, что новые услуги будут доступны в подразделе "Земельные отношения", раздела "Недвижимость" портала egov.kz.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства