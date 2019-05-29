В Казахстане упразднят полицейские посты вдоль трасс и на въезде в города

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди сообщил о плановом упразднении полицейских постов на трассах и въездах в города, передает Kazakhstan Today.
Сами посты будут переданы гостиницам и будут использованы для обогрева и кризисных ситуаций… Посты на въезде в города также будут упразднены, они будут поэтапно сокращаться", - отметил Алексей Калайчиди.
По его словам, упразднять посты начнут с 1 июля. При этом Калайчиди отметил, что около 300 сотрудников полиции, работавших на этих постах, будут трудоустроены - их переведут в службы, требующие укрепления.
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