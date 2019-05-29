В Казахстане упразднят полицейские посты вдоль трасс и на въезде в города

"Он оскорблял пассажиров и бортпроводников. На предупреждение отреагировал неадекватно и продолжил непристойное поведение на борту самолета, не подчиняясь инструкциям безопасности. При этом громко ругался, агрессивно реагировал на замечания бортпроводников".