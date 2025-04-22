В Казахстане запущена онлайн-платформа для поиска ветеранов Великой Отечественной войны

На сегодня проверками охвачено 14 школьных пищеблоков

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Актау. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поручения главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых Министерством здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба - В рамках поручения главы государства по фактам группового отравления детей в школьных столовых Министерством здравоохранения по согласованию с Генеральной прокуратурой проводится внеплановая проверка пищеблоков в образовательных учреждениях Мангистауской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба Минздрава РК.





Всего для проверки в регионе определено 72 объекта, на сегодня проверками охвачено 14 школьных пищеблоков.





От Министерства здравоохранения в состав межведомственной рабочей группы включены 7 специалистов из департаментов санэпидконтроля Актюбинской, Жамбылской, Костанайской областей, Алматы и Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК.





Напомним, что по факту последнего группового инфекционного заболевания пищевого происхождения среди 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы в Бейнеуском районе Мангистауской области начато расследование, вынесено постановление о проведении санитарно-профилактических мероприятий, создан штаб при акимате.



