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В Казахстане запустят сервис прогноза погоды на популярных туристических маршрутах

20.12.2021, 11:43 74761
В Казахстане запустят сервис прогноза погоды на популярных туристических маршрутах
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - РГП "Казгидромет" запускает прогноз по пунктам туристических маршрутов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 2022 года на официальном сайте РГП "Казгидромет" будет создана страница, где отображается прогноз погоды по пунктам, которые пользуются популярностью среди туристов. 
 

На данный момент прогнозирование по пунктам туристических зон ведется в восьми областях: Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Туркестанская и Мангыстауская. Наиболее востребованы прогнозы по Алматинской области, где проходит малая Алматинская кругосветка. В северной части страны популярны направления по курорту Боровое. Это одно-двухдневные туристические выезды, которые проводятся круглый год. Летом - пешие горные, зимой - новогодние и праздничные выезды на природу", - сообщили в пресс-службе Казгидромета. 

 
По словам специалистов, сложность прогнозирования погодных условий для туристических зон в том, что в зависимости от географического положения и особенностей локаций популярных мест, прогнозы за короткий период резко меняются. 
 

Если у подножья гор метеорологическая станция фиксирует безоблачную погоду, то в высокогорье уже могут быть осадки. Поэтому в одном маршруте сочетаются прогнозы по данным нескольких метеостанций. Туристам, гидам и туроператорам необходимо прокладывать маршруты, ориентируясь на прогнозы синоптиков по отдельным пунктам, котрые расположены внутри туристических зон", - пояснили они. 

 
По мере увеличения наземной сети наблюдений Казгидромет планирует поэтапно добавлять другие географические точки, а также увеличивать количество автоматических метеорологических станций (АМС) внутри заповедников. На данный момент уже установлены три АМС: Чарынский каньон (АМС Шарын), Кольсайские озера (АМС Кольсай) и Тургеньское ущелье (АМС Тургень). 
 

При составлении прогноза погоды по пунктам туристических маршрутов используется численный метод прогнозирования. Численная модель прогнозирования погоды - это компьютерная программа, составляющая прогноз на основе текущих фактических данных. В качестве исходных данных для моделей используется информация с метеозондов, метеоспутников и наземных метеостанций. Эта модель может быть глобальной, покрывающей всю Землю, или локальной, покрывающей отдельный участок планеты", - добавили в Казгидромете.


Напомним, в горах Алматы появились хижины для безопасности туристов. Оранжевые модули снабжены печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор. На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей.
 

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новости по теме

В "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности

21.12.2021, 16:59 4966
В "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности
Фото: ptzgovorit.ru
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности и наложено 24 административных штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс тенге. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в текущем году проведено 32 проверки опасных производственных объектов АМТ (по особому порядку - 9, внеплановых - 23). При этом выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности, наложено 24 административных штрафа на юридическое лицо на сумму 18 млн 822 тыс тенге, направлено 11 исков в суд о приостановке эксплуатации 34 опасных производственных объектов и технических устройств, которые в свою очередь могут привести к угрозе жизни и здоровью работников. В целом вопросы, поднимаемые в депутатском запросе, находятся на постоянном контроле правительства", - сообщил в ответе на деп. запрос Аскар Мамин.

 
Также премьер-министр рассказал о причинах и ликвидации последствий аварии на шахте Абайская.
 

7 ноября текущего года создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте "Абайская" Угольного департамента АМТ, в состав которой вошли все заинтересованные государственные органы, возглавляемая Министром по чрезвычайным ситуациям. Комиссия, изучив обстоятельства случившегося, 24 ноября текущего года завершила свое расследование, придя к выводу, что причиной несчастного случая явилась авария вследствие газодинамического явления с выделением газа метана и выбросом горной массы", - сообщил Аскар Мамин.

 
Напомним, утром 7 ноября на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. 
 

После трагедии аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил провести тотальную проверку на предмет безопасности труда на всех промышленных предприятиях области.

Также, депутаты обвинили "АрселорМиттал Темиртау" в неисполнении обязательств по безопасности.
 

Технические новшества появились на дорогах в двух городах РК

21.12.2021, 16:26 4306
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - На дорогах Алматы появились умные светофоры. В Петропавловске тестируют световую проекцию пешеходного перехода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, завершены работы по первому этапу модернизации, реконструкции и развитию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) города Алматы, с подключением к системе 93 светофорных объектов.
 

На текущую дату выполнены работы по ремонту помещения ЦУП, обустроена серверная комната и лаборатория детекторов, установлены Euro контроллеры на 93 светофорных объектах. Работы по второму этапу с подключением к АСУДД 357 светофорных объектов запланированы на 2022 год. По завершению второго этапа система обеспечит регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени, с учетом фактической интенсивности движения по направлениям, подсчет статистики и осуществления аналитики интенсивности движения транспорта, работу табло обратного отсчета времени в адаптивном режиме", - информировал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.

 
Кроме того, будет реализован приоритет движения общественного транспорта и машин оперативных служб с учетом выбранных политик - абсолютного, либо фиксированного (по выбору). Важными показателями эффективности внедрения данной системы, по итогам реализации второго этапа, будет являться: увеличение пропускной транспортной способности (18-20%), сокращение времени в пути (15-25%), сокращение количества остановок в пути (20-40%), уменьшение количества выбросов в атмосферу (- 7%), уменьшение расхода топлива (5-10%), сокращение задержек в пути при движении общественного транспорта (20-60%).
 
Также в Петропавловске по улице Кизатова, напротив торгового центра City Mall, установлен проекционный пешеходный переход. Цифровая система автоматически подсвечивает участок дороги, по которому идут пешеходы. Световое отображение желто-белой пешеходной зебры водители видят с расстояния 100 метров, сообщает Polisia.kz.
 
Новинка призвана минимизировать основные риски для пешеходов и автомобилистов. Расположение выбрано не случайно: именно на этом участке наблюдается высокая интенсивность автомобильного потока, за счет крупных торговых объектов и жилых массивов северной части города.
 

Главная цель новшества - повышение безопасности дорожного движения. Рассчитывается, что при любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры и это сократит риск ДТП. Совместно с местными исполнительными органами в рамках масштабирования сервисной модели работы, а также с учетом мнения граждан, проводится определенная работа не только по приему обращений граждан, но и по оптимизации дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения. Данный проекционный пешеходный переход установлен в качестве пилотного проекта. Сейчас собираются сведения для анализа и в случае положительного результата, будет решаться вопрос об установке аналогичных пешеходных переходов на других аварийно-опасных участках дорог, как в областном центре, так и в районных центрах области", - сообщил начальник Управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.

 
 

Работники станции скорой помощи Караганды пожаловались на унижения со стороны руководства

21.12.2021, 12:49 29191
Работники станции скорой помощи Караганды пожаловались на унижения со стороны руководства
КАРАГАНДА. 21 ДЕКАБРЯ - Врачи скорой помощи Караганды рассказали о хамском отношении и унижении со стороны руководства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказала сотрудница ГКП "Карагандинская областная станции скорой медицинской помощи" Анна Якупова, на недавней планерке начальник вел себя крайне некорректно. 
 

Арман Ерликович начал нас оскорблять - что мы "ни рожи, ни кожи", что мы дармоедки, что нечестным трудом зарабатываем свой хлеб, проститутки... Мы многие матери здесь. Я потом сильно болела после этого, не могла в себя прийти", - заявила Якупова.

 
Под возмущениями и жалобами подписались уже 17 врачей и фельдшеров. Женщины говорят, что ошарашенные таким "приветствием", не успели сделать аудиозапись слов замдиректора. Диктофон включили позже. Но и эта часть планерки впечатляет, сообщает телеканал Astana.tv.
 
 
Руководство станции скорой помощи факт нарушения этики не отрицает. Начато служебное расследование. Однако оскорблений в адрес конкретных лиц в аудиозаписи не нашли. 
 

По факту тех материалов, которые были предоставлены сотрудниками оперативного расследования, было вынесено решение о вынесении дисциплинарного взыскания в виде выговора данному сотруднику. Они говорят, что их оскорбили. Вы услышали это в записях? Я этого не услышал", - сказал директор станции скорой помощи Зульфикор Абилкасимов.

 
По словам фельдшеров, такая несдержанность со стороны начальника не редкость. Терпеть подобное они больше не намерены. 
 

Мы хотели, чтобы его сняли. Мы устали от его гнета, от его нецензурной брани. Мы хотим, чтобы нас услышало министерство и аким города Караганды…Часто выслушиваем это. Ну вот как-то боялись. Мы до сих пор думаем, что начнутся гонения", - рассказали сотрудники.

 
Служебное расследование продолжается. Его результаты на станции скорой помощи обещали обнародовать позже.

 

Зоозащитники: в Усть-Каменогорске массово отстреливают собак

21.12.2021, 10:41 42391
Зоозащитники: в Усть-Каменогорске массово отстреливают собак
Фото: Литер
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 ДЕКАБРЯ - Зоозащитники обратились к владельцам животных в связи с массовым отстрелом собак в Усть-Каменогорске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным общественного фонда "Дворянин", в связи с трагическим случаем, произошедшим 17 декабря в поселке Лесхоз, в городе объявлена "большая охота" на безнадзорных собак, пишет YK-News.
 

В этой связи обращаемся к владельцам собак: держите животных на привязи и на хорошо огороженной территории, исключающей побег питомца", - сообщается на странице фонда по защите прав животных "Дворянин".

 
В случае побега животного активисты советуют незамедлительно сообщить о случившемся в ветеринарные клиники и зоозащитные организации. Также рекомендуется опубликовать информацию о потерявшейся собаке в соцсетях. 
 

Кто еще не сделал ветеринарные паспорта на животных, сделайте это в кратчайшие сроки. Если ваша собака попадет под отстрел, можно будет подать в суд исковое заявление на противоправные действия службы отлова, противоречащие действующему законодательству РК", - добавили зоощащитники.

 
17 декабря в поселке Лесхоз неизвестное животное загрызло семилетнюю девочку. Подозрение пало на бродячих собак. По словам матери погибшей девочки, это мог быть и волк. 


 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

21.12.2021, 08:32 65146
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием ложбины северо-западного циклона на большей части РК сохранется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юге республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель", - сообщает "Казгидромет".

 
В западной половине Костанайской и в северной половине Западно-Казахстанской областей ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В северной половине Актюбинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и востоке Акмолинской области ожидаются туман, на западе гололед, днем на северо-западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В западной половине Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, днем ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юго-востоке туман. 
 
На севере, востоке и юге Павлодарской и Карагандинской областей ожидаются туман, гололед. 
 
Ночью и утром на севере Туркестанской, на севере и в горных районах Жамбылской областей ожидается туман; днем в горных и предгорных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Кызылординской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на севере туман, гололед. 
 
В южной половине Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-востоке, в центре Атырауской, на западе и северо-востоке Мангистауской, ночью и утром на востоке и юге Алматинской областей ожидается туман, в районе Алакольских озер Алматинской области усилится ветер до 17-22, порывы 25 метров в секунду.

 

В двенадцати областях объявили штормовое предупреждение

20.12.2021, 21:20 122806
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 декабря на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. 
 
21 декабря на юго-востоке и в центре Атырауской области ожидается туман. 
 
Ночью и утром 21 декабря на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер южный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
21 декабря на западе, севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер южный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 декабря на западе Акмолинской области ожидается гололед. На западе, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на северо-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 21 декабря на севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ожидается ветер северо-восточный, на севере и в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
21 декабря на северо-западе, севере Актюбинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный, на северо-западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 21 декабря временами ожидается туман.
 
21 декабря, ночью, на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 декабря на севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед. 
 
21 декабря в Восточно-Казахстанской области на юго-западе, в центре области ожидается низовая метель, на юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
21 декабря на западе, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. На севере области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 декабря, ночью, на северо-западе, днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Казахстане ближе к 23 декабря с выходом антициклона из районов Черного моря ожидается понижение температуры воздуха.
 

В Алматы жители нескольких домов по проспекту Назарбаева остались без отопления и горячей воды

20.12.2021, 20:22 136216
АЛМАТЫ. 20 ДЕКАБРЯ - Как сообщают местные жители, в домах 266, 264, 267 и так далее по проспекту Назарбаева, выше Хаджимукана, нет отопления и горячей воды из-за аварии, произошедшей в 14.00, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня, 20 декабря, произошла нештатная ситуация на магистральном трубопроводе диаметром 400 миллиметров. В данное время ведутся восстановительные работы. Планируем срок завершения, с подключением потребителей, в 23.00 текущих суток. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

 
Как сообщалось ранее, 7 декабря в Алматы на проспекте Рыскулова, в районе пересечения с улицей Жансугурова, произошел прорыв теплотрассы на участке, проходящей в окрестностях пересечения проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова, в результате чего в послеобеденное время, примерно в 15.00-16.00, дороги в Алматы буквально встали. Пробки в Алматы достигли 7-балльного значения. 
 

Ахмеджанов указал на госорганы, ответственные за вырубку деревьев в Бутаковском ущелье

20.12.2021, 20:03 139516
Ахмеджанов указал на госорганы, ответственные за вырубку деревьев в Бутаковском ущелье
Фото: utv.ru
АЛМАТЫ. 20 ДЕКАБРЯ - Глава управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций указал на госорганы, ответственные за вырубку деревьев в Бутаковском ущелье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, территория Бутаковки, где осуществляется строительство индивидуальных жилых домов, не входит в границы Иле-Алатауского национального парка, так как "все границы национального парка закоординированы и определены зоны охраны".
 
Как проинформировал Ахмеджанов, в свое время 9 частных собственников купили землю под строительство индивидуальных жилых домов.
 

Вопрос вырубки, то, что они не получили разрешение, входит в компетенцию управления зеленой экономики. Как вы знаете, у нас есть упрощенный порядок в Республике Казахстан по индивидуальному жилищному строительству. То есть каких-либо веских ограничений для запретов выдачи разрешения на данных территориях у застройщиков нет", - пояснил он.

 
Он также уточнил, что вся разрешительная процедура переведена в электронный формат без участия человеческого фактора, то есть прикладывается соответствующий документ, соответственного стандарта и застройщик получает разрешение, сказал Ахмеджанов.
 

Наше управление ответственно не за выдачу самого разрешения на строительство, а за предпроектную процедуру для того, чтобы застройщик в перспективе мог разработать рабочий проект, провести все согласительные процедуры, в том числе по вырубке зеленых насаждений, получить соответствующее разрешение в дальнейшем для строительства монтажных работ и продолжать строительство", - отметил глава управления городского планирования и урбанистики Алматы.

 
Как сообщалось ранее, жители обратились к властям города с запросом, в котором написали о вопиющем случае передачи участков земли Иле-Алатауского Национального парка в частную собственность, а также о вырубке яблоневых садов в Бутаковском ущелье.
 
Также напомним, что в управлении зеленой экономики Алматы сообщили, что управлением был осуществлен выезд для проверки информации, в ходе выезда установлено, что гражданином Долматовым С.С. проводилась планировка участка и вырублено 5 деревьев. В связи с этим на нарушителя составлен административный протокол и взято гарантийное письмо о компенсации в двадцатикратном размере. 
 
Вместе с тем, по информации РГУ "Иле-Алатауский ГНПП", в соответствии с правилами защиты зеленых насаждений, зеленый фонд особо охраняемых природных территорий не регулируется указанными правилами. Там действует Лесной кодекс и правила рубки в лесном фонде.
 

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