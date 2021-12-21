В Казахстане запустят сервис прогноза погоды на популярных туристических маршрутах

С 2022 года на официальном сайте РГП "Казгидромет" будет создана страница, где отображается прогноз погоды по пунктам, которые пользуются популярностью среди туристов.
На данный момент прогнозирование по пунктам туристических зон ведется в восьми областях: Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Туркестанская и Мангыстауская. Наиболее востребованы прогнозы по Алматинской области, где проходит малая Алматинская кругосветка. В северной части страны популярны направления по курорту Боровое. Это одно-двухдневные туристические выезды, которые проводятся круглый год. Летом - пешие горные, зимой - новогодние и праздничные выезды на природу", - сообщили в пресс-службе Казгидромета.
По словам специалистов, сложность прогнозирования погодных условий для туристических зон в том, что в зависимости от географического положения и особенностей локаций популярных мест, прогнозы за короткий период резко меняются.
Если у подножья гор метеорологическая станция фиксирует безоблачную погоду, то в высокогорье уже могут быть осадки. Поэтому в одном маршруте сочетаются прогнозы по данным нескольких метеостанций. Туристам, гидам и туроператорам необходимо прокладывать маршруты, ориентируясь на прогнозы синоптиков по отдельным пунктам, котрые расположены внутри туристических зон", - пояснили они.
По мере увеличения наземной сети наблюдений Казгидромет планирует поэтапно добавлять другие географические точки, а также увеличивать количество автоматических метеорологических станций (АМС) внутри заповедников. На данный момент уже установлены три АМС: Чарынский каньон (АМС Шарын), Кольсайские озера (АМС Кольсай) и Тургеньское ущелье (АМС Тургень).
При составлении прогноза погоды по пунктам туристических маршрутов используется численный метод прогнозирования. Численная модель прогнозирования погоды - это компьютерная программа, составляющая прогноз на основе текущих фактических данных. В качестве исходных данных для моделей используется информация с метеозондов, метеоспутников и наземных метеостанций. Эта модель может быть глобальной, покрывающей всю Землю, или локальной, покрывающей отдельный участок планеты", - добавили в Казгидромете.
Напомним, в горах Алматы появились хижины для безопасности туристов. Оранжевые модули снабжены печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор. На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей.