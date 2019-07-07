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В Кокшетау к праздникам запустили новые автобусы и открыли монумент домбры

06.07.2019, 13:30 8776
Кокшетау. 6 июля. Kazakhstan Today - Новые автобусы и монумент домбры стали подарками для кокшетауцев в честь Дня столицы и Дня домбры, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили управление внутренней политики региона, более 30 новых автобусов запущены по внутреннему маршруту в Кокшетау.
 

Сегодня, в День столицы, мы принимаем первую партию автобусов в количестве 31 единицы, собранных на заводе отечественного производителя ТОО "СарыаркаАвтоПром". Еще 13 автобусов прибудет в Кокшетау в начале ноября текущего года", - отметил руководитель региона Ермек Маржикпаев в своем поздравительном слове.

 
Данный проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства по инициативе перевозчика ТОО "Кокшетауский автобусный парк".
 
По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в текущем году заключен контракт на поставку 44 городских автобусов, которые будут собраны на заводе Казахстанского автопроизводителя ТОО "СарыаркаАвтоПром" в Костанае. Новые автобусы адаптированы к климатическим условиям, имеют камеры видеонаблюдения, GPS-навигацию с автоинформатором, датчики пассажиропотока, аппарель для лиц с особенными потребностями и стационарные терминалы электронной оплаты проезда. 
 
В будущем планируется на полностью обновить парк общественного транспорта областного центра и распространить наработанную практику во всех городах региона.
 
Еще одним радостным событием для горожан стало открытие скульптурной композиции "Домбра". Автором монумента является известный скульптор, художник, победитель республиканских и международных конкурсов Манарбек Бурмаганов. Местом 11-метрового монумента кокшетаусцы выбрали территорию Областного казахского музыкально-драматического театра имени Шахмета Хусаинова. Стелла изготовлена и установлена за счет спонсорских средств.
 
В пресс-службе отметили, что инсталляция несет особый символизм, ведь акмолинская земля - колыбель музыкального традиционного песенного искусства, родина выдающихся акынов-импровизаторов, чьи произведения и творчество повлияли на формирование духовного сознания народа, являются общенациональным достоянием.
 
Открытие монумента ознаменовалось импровизацией в исполнении местных актеров и акынов, олицетворяющих Укілі Ыбырая, Биржан сал и Акан сері, а 500 домбристов области одновременно исполнили кюй Туркеш и Курмангазы "Сарыарка".
 
Праздничный день продолжился концертной программой, подготовленной артистами Акмолинской областной филармонии имени Укілі Ыбырая.
 

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