Костанай. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Костанайской области продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, прерванного в связи с непогодой, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 7 апреля 2020 года, около 9 часов утра, в Костанайской Акмолинской областях произошло резкое ухудшение погодных условий. Сильная метель и ураганный ветер, с порывами до 37 метров в секунду, привели к множеству отключений в электрических сетях, в том числе отключались линии электропередачи АО "KEGOC".

В период с 9 часов 46 минут до 18 часов 59 минут отключились шесть линий электропередачи напряжением 500 кВ, в том числе две межгосударственные линии на связях с энергосистемой России и две в габаритах 1150 кВ. Следует отметить, что пять отключенных линий электропередачи напряжением 500 кВ связывали Костанайскую область с Единой электроэнергетической системой Казахстана. Также в течение дня отключились восемь (8) линий электропередачи напряжением 220 кВ. По этой причине без электроснабжения остались большинство потребителей Костанайской области, в том числе городов Костанай, Рудный и Лисаковск", - сообщили в АО "KEGOC".

В компании отметили, что сложные погодные условия, а также прошедшие ранее в регионе осадки в виде дождя и снега, усложнили возможность оперативной оценки реального состояния поврежденных воздушных линий путем наземного обхода даже на специальном транспорте.

Несмотря на это, по предварительным данным установлено, что на высоковольтных линиях компании произошло падение 42 опор и местами имеются множество обрывов проводов. Работа по оценке реальной ситуации на линиях продолжается.

На текущий момент, силами АО "KEGOC" восстановлена работа двух из шести отключившихся линий электропередачи 500 кВ и шести линий 220 кВ из восьми отключившихся. Также восстановлена работа транзита ВЛ 220 кВ Сокол - Заречная - Центральная - Костанайская. Тем самым сняты все ограничения по передаче электроэнергии по сетям АО "KEGOC" и дана команда на полное восстановление электроснабжения города Костанай.

Для ликвидации последствий аварии нами проведена мобилизация всех необходимых сил и средств. В частности, 17 аварийно-восстановительных бригад, в том числе бригады из филиалов Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей, приступают к работе.

В сложившихся условиях АО "KEGOC" сделает все возможное для скорейшего восстановления надежного энергоснабжения пострадавшего от стихии региона", - заключил председатель правления АО "KEGOC" Бакытжан Кажиев.

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