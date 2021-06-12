В Мангистау чиновника оштрафовали за вмешательство в бизнес

АКТАУ. 11 ИЮНЯ - Руководитель управления земельных отношений Мангистауской области привлечён к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники прокуратуры Мангистау в ходе надзорной деятельности установили, что руководитель управления земельных отношений Мангистауской области принял решение о приостановлении действий контрактов на недропользование в отношении четырёх субъектов бизнеса, сообщает портал "Лада"

Руководитель управления земельных отношений Мангистауской области, присвоив себе полномочия уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и суда, принял решение о приостановлении действий контрактов на недропользование в отношении четырёх субъектов бизнеса. Указанное решение 31 марта 2021 года по протесту прокурора отменено. По данному факту в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 173 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Суд признал его виновным и наложил административный штраф в размере 204 190 тенге. Решение вступило в законную силу. Апелляционная жалоба чиновника оставлена без удовлетворения", - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.





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