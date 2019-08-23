В Мангистауской области чиновников осудили за незаконную выдачу земельных участков

Актау. 22 августа. Kazakhstan Today - Руководитель ГУ "Мунайлинского районного отдела архитектуры и градостроительства", аким села Мангистау и его заместитель осуждены за незаконную выдачу земельных участков, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой по Мангистауской области окончено производством досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Мунайлинский районный отдел архитектуры и градостроительства" Кобегенова А., акима села Мангистау того же района Утемуратова К. и его заместителя Касымова Б. по факту злоупотребления должностными полномочиями при выделении земельных участков. Указанными лицами без проведения аукциона и оплаты в бюджет денежных средств не по назначению выдано 8 земельных участков в Мангистауской области частным лицам и субъектам предпринимательства", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

19 августа приговором Мунайлинского районного суда осуждены: Кобегенов к 4, Касымов к 3 и Утемуратов к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

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