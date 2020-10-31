В микрорайоне Зердели в Алматы завершили укрепление оснований еще четырех домов

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Во время рабочего объезда Алатауского района аким Алматы Бахытжан Сагинтаев встретился с жителями микрорайона Зердели и рассказал о проводимой работе по обследованию и укреплению домов, передает Kazakhstan Today.

Сагинтаев заверил жителей, что все дома будут обследованы и при необходимости усилены. Также он ответил на вопросы о текущем ремонте и благоустройстве территории микрорайона и дал акиму Алатауского района соответствующие поручения, сообщил пресс-секретарь акима города Асет Мукажанов.

Он напомнил, что в 2016 году были усилены основания шести домов (1/136,1/148, 1/170, 1/153, 1/156, 1/158). Работы по укреплению и выравниванию проведены за счет средств подрядных организаций в рамках гарантийных обязательств. В текущем году по заказу акимата специалисты АО "КазНИИСА" проводят обследование оснований и несущих конструкций оставшихся 24 жилых домов.

На сегодняшний день получены заключения по усилению семи домов, из которых работа по укреплению оснований завершена по 4 домам (1/160, 1/161, 1/179, 1/180). На данный момент ведется усиление трех домов (1/165, 1/167, 1/168). По оставшимся 17 домам ведется обследование, срок завершения - декабрь 2020 года. После получения заключения в случае необходимости будет проведено усиление", - отметили в акимате.

Напомним, 30 многоквартирных 9-этажных жилых домов были построены в микрорайоне Зердели в 2012-2016 годах.

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