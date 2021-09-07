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В Нур-Султане частично перекрыли участок улицы Балкантау

06.09.2021 5347
В Нур-Султане частично перекрыли участок улицы Балкантау
Фото: пресс-служба столичного акимата
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Балкантау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с проведением ремонтных работ с 6 до 25 сентября будет частично перекрыто движение транспорта по улице Балкантау на участке от улицы Тулебаева до улицы Кордай, сообщает официальный сайт городского акимата. 
 
Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 
Напомним, с 6 сентября в Нур-Султане временно упраздняется автобусная полоса Bus Lane по проспекту Туран.
 

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