В Нур-Султане мошенник по предоплате сдавал чужие квартиры

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Сотрудниками криминальной полиции задержан 31-летний житель столицы, который под предлогом аренды квартир совершал мошенничества, передает Kazakhstan Today.

Свои ложные объявления мужчина размещал на сайте частных объявлений. Для привлечения клиентов он выкладывал фото квартир, скопировав их с чужих объявлений, и указывал заниженную цену, которая бы привлекла будущих арендаторов. По телефону мошенник вел деликатную беседу и просил перечислить на электронный кошелек предоплату. Когда потерпевшие перечисляли деньги, мошенник тут же удалял объявления и отключал сотовый телефон", - рассказали в пресс-службе полиции.

Жертвами мошенника стали три человека. Договорившись об условиях аренды, они перечислили предоплату на электронный кошелек, однако после перевода денег мобильный телефон был отключен, а деньги ушли на неизвестный счет. Люди остались без денег и жилья и обратились в полицию с заявлением.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество".

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