Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане на ряде улиц временно ограничат движение транспорта, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции Нур-Султана информирует о том, что 9 мая по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в период с 09.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта.

"В том числе и движение общественного транспорта на участке прохождения пешей колонны "Жау журек полк – Бессмертный полк" по улице Тауелсіздік на участке от улицы Нажимеденова до улицы Пушкина. Помимо этого, ограничение планируется на примыкающих к проспекту Тауелсіздік улицах: Б. Момышулы, Майлина, Шарля де Голя, Кюйши Дины, Кажымукана", - проинформировали в городском Департаменте полиции.

Также движение автомашин будет ограничено по улице Байтурсынова со стороны улицы Аманжолова и со стороны проспекта Б. Момышулы, по проспекту Тауелсіздік со стороны улицы Нажимеденова.

Рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, во избежание образования заторовых ситуаций и пользоваться альтернативными участками дорог в объезд закрытого участка", - отметили в ведомстве.





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