В Нур-Султане приостановили движение восьми пригородных маршрутов

На странице City Transportation Systems в социальной сети Facebook сообщили подробности.
В связи с ухудшением погодных условий, понижением температуры до -30, -38 градусов временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317", - говорится в сообщении компании.
Все остальные пригородные маршруты остаются на линии.
Штормовое предупреждение объявили 3 января в шести областях Казахстана из-за сильных морозов. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях Казахстана ограничено движение для дизельных и общественных видов автотранспорта по всем направлениям. В СКО из-за мороза закрывают дороги по всем направлениям.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства