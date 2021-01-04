В Нур-Султане приостановили движение восьми пригородных маршрутов

Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - Все городские и пригородные маршруты столицы 3 января будут курсировать до 23.00, движение некоторых пригородных маршрутов временно приостановлено, передает Kazakhstan Today.

На странице City Transportation Systems в социальной сети Facebook сообщили подробности

В связи с ухудшением погодных условий, понижением температуры до -30, -38 градусов временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317", - говорится в сообщении компании.

Все остальные пригородные маршруты остаются на линии.

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