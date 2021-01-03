В трех областях Казахстана введено ограничение движения для дизельного транспорта

Нур-Султан. 2 января. Kazakhstan Today - По информации АО "НК "QazAvtoJol" в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях Казахстана ограничено движений для дизельных и общественных видов автотранспорта по всем направлениям, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской и Павлодарской областях с 18.00 2 января в связи с понижением температуры до 38 мороза будет введено ограничение движений для дизельных и общественных видов автотранспорта по всем направлениям.

В Восточно-Казахстанской области ограничение для дизельного и общественного автотранспорта действует с 17.00 2 января. Отмечается, что в регионе ожидается мороз до 35 градусов.

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