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В трех областях Казахстана введено ограничение движения для дизельного транспорта

02.01.2021 80029
В трех областях Казахстана введено ограничение движения для дизельного транспорта
Нур-Султан. 2 января. Kazakhstan Today - По информации АО "НК "QazAvtoJol" в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях Казахстана ограничено движений для дизельных и общественных видов автотранспорта по всем направлениям, передает Kazakhstan Today.
 
В Акмолинской и Павлодарской областях с 18.00 2 января в связи с понижением температуры до 38 мороза будет введено ограничение движений для дизельных и общественных видов автотранспорта по всем направлениям.
 
В Восточно-Казахстанской области ограничение для дизельного и общественного автотранспорта действует с 17.00 2 января. Отмечается, что в регионе ожидается мороз до 35 градусов.
 
Ранее сообщалось, что движение для всех видов транспорта закрыто в СКО. В регионе ожидается похолодание до 42 градусов мороза.
 

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