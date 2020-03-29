В Нур-Султане с 30 марта приостанавливается работа общественного транспорта

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане с 30 марта до 5 апреля приостановлена работа общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

Как вы знаете, количество заболевших продолжает расти, к сожалению, есть летальный исход. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким скончавшейся. Врачи сделали все возможное. Это еще раз подтверждает то, насколько опасна инфекция и как важно соблюдать все меры безопасности. Эту больницу мы закрыли на карантин, некоторых врачей положили на карантин. Еще один объект на карантине - автобусный парк №1. В ходе мониторинга выявлено, что работник оказался контактным по коронавирусу. Для обеспечения безопасности сотрудников и жителей города автопарк закрыли. Провели дезинфекцию всей территории и автобусов", - сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

Он отметил, что с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт приостанавливает работу.

Без жестких мер - нам не удастся замедлить и остановить инфекцию. Поэтому с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт приостанавливается! Проведем тотальную проверку работников автобусного парка", - сказал аким.

Он напомнил, что решением госкомиссии с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей неделей.

Ограничивается выход граждан из дома, за исключением: приобретения продуктов, лекарств и получения медуслуг либо на работу - деятельность которых разрешена. Здесь хочу сказать, что это уже не рекомендация. А требование чрезвычайного положения, которое каждый из нас должен соблюдать. Улицы города будут патрулировать службы. Сейчас чем больше вы находитесь в обществе, тем выше риск заболеть. Безответственное отношение не должно стоить кому-то жизни или здоровья", - сообщил Кульгинов.

Также он сообщил, что пенсионерам, которые состоят на диспансерном учете и получают амбулаторное лекарственное обеспечение, с 25 марта начали доставлять на дом лекарства и средства защиты, также организовали доставку продуктов. Заявки будут приниматься через службу iKomek 109.

Несовершеннолетним запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых. С 6 апреля обучение школьников переводим в онлайн-формат. Закрыты все общественные места: парки, скверы, набережные, уличные детские игровые площадки и иные места отдыха граждан", - проинформировал аким.

Как сообщили в прокуратуре Нур-Султана, всего с момента объявления режима чрезвычайного положения столичными правоохранительными органами привлечены к ответственности 206 лиц: 50 лица привлечены к административной ответственности по статье 463 КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность (продажа масок и антисептиков); 1 лицо по статье 478 КоАП (действия провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП); 155 лиц - по статье 476 КоАП за нарушение режима чрезвычайного положения.

По результатам рассмотрения административных материалов в отношении 151 лиц наложены административные штрафы на общую сумму 4 745 290 тенге, к аресту привлечены - 55. Кроме того, судом в доход государства конфискованы предметы правонарушений: антисептиков - 2336,3 литров; медицинских масок - 20 261 штук.

По фактам нарушений требований карантина и незаконного функционирования объектов массового скопления людей привлечены к ответственности 90 субъекта: кафе - 13, непродовольственные магазины - 23, столовые - 8, донерные - 6, бильярдные клубы - 4, ателье - 4, компьютерные клубы- 6, салоны красоты-5, сауны - 5, СПА-1, СТО - 5, автомойки -7.





В Алматы общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06.00 до 19.00 с уменьшением количества подвижного состава на линии на 50% и увеличением интервала движения. Заполняемость легкового транспорта официальных служб такси (оборудованного соответствующими знаками) должна быть не более двух человек, пассажиры должны размещаться в шахматном порядке на максимально удаленном расстоянии друг от друга и от водителя.

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