Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане создадут Совет по вопросам защиты животных, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на встрече с представителями зоозащитных организаций заместитель акима Нурлан Солтамбеков, в совет войдут зоозащитники, общественные деятели, сотрудники ветеринарной службы, ученые, преподаватели сельскохозяйственных вузов и практики-ветеринары. Заседания группы будут проходить ежеквартально.

Совет будет работать при городском акимате. Он будет заниматься защитой прав животных, вопросами инфраструктуры при городском содержании, проблемами беспризорности (приюты, регулирование численности популяций), а главное - поддерживать принципы гуманного обращения с животными.

Зоозащитники поддержали инициативу госоргана.

О создании общественного совета мы говорили с 2017 года, даже написали положение о попечительском совете, но оно не прошло. Думаю, что это хорошая инициатива при правильном подходе, где будет общественный контроль и организационная поддержка со стороны акимата", - сказала президент Ассоциации по защите животных INUCOBO Лилия Сарсенова.

На встрече также были обсуждены вопросы по передаче нового питомника в доверительное управление. Во встрече участвовали президент Ассоциации по защите животных INUCOBO Лилия Сарсенова, руководитель приюта Halfwayhome (на полпути домой) Ганикен Дербисалиева, руководитель приюта "Я живой" Елизавета Липисей, организатор приюта "Ковчег" Сюзанна Чуланова и т.д., проинформировали в пресс-службе акимата





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