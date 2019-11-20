Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в связи с ухудшением погодных условий отменены занятия для учащихся 0-4 классов первой смены, передает Kazakhstan Today.

"19 ноября 2019 года в связи с ухудшением погодных условий (ожидается сильный ветер и ухудшение видимости) занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются", - сообщили в управлении образования города Нур-Султан.

По данным РГП "Казгидромет", 19 ноября в столице ожидаются снег, метель . Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, 15-18 метров в секунду.

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